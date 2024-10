Ratt: veröffentlichen bisher unveröffentlichten Song „Reach For The Sky“ von 1983 als Single

BMG kündigt in Zusammenarbeit mit Rhino Entertainment die Veröffentlichung von Reach For The Sky an, einem unveröffentlichten Track, der bei den Sessions für das 1984er Debütalbum Out Of The Cellar aufgenommen wurde.

Seht euch den Stream zu Reach For The Sky hier an:

Der Song ist auch auf der limitierten Version der Out Of The Cellar 40th Anniversary Veröffentlichung enthalten, die Ratts erfolgreiches erstes Studioalbum feiert.

Pre-Order: hier

Gegründet in Los Angeles, wurde Ratt als ungesignte Band in Uncle Joe Benson’s Local Licks Drive Time Show auf KLOS-FM vorgestellt. Dies war ihr erster Auftritt im Radio und führte dazu, dass sie bei Atlantic Records unter Vertrag genommen wurden.

In der klassischen Besetzung Stephen Pearcy (Gesang), Warren DeMartini (Gitarre), Robbin Crosby (Gitarre), Juan Croucier (Bass/Gesang) und Bobby Blotzer (Schlagzeug) erreichten Ratt 1984 mit der Veröffentlichung von Out Of The Cellar ihren Durchbruch in der nationalen Szene.

Die Leadsingle Round And Round erreichte Platz 12 der Billboard Hot 100, während Out Of The Cellar Platz 7 der Billboard Top 200 erreichte und dreifachen Platinstatus erhielt. Mit Back For More und Wanted Man folgten zwei weitere Singles in den Charts.

Out Of The Cellar wurde ein riesiger Erfolg, und nach der Veröffentlichung des Albums ging die Band auf eine Welttournee, bei der sie weltweit Stadien und Arenen ausverkaufte und die Bühne mit Künstlern wie Ozzy Osborne, Iron Maiden, Mötley Crüe, Twisted Sister und anderen teilte.

Diese Limited Edition von Out Of The Cellar erscheint in rotem und schwarzem Splatter-Vinyl mit Lentikular-Cover und einer zusätzlichen neonorangen 7″ mit dem unveröffentlichten Track Reach For The Sky sowie einer Limited Edition im CD-Format mit Lentikular-Cover und dem unveröffentlichten Track Reach For The Sky.

Out Of The Cellar – Tracklisting:

1. Wanted Man (Cristofanilli/Crosby/Pearcy)

2. You’re In Trouble (DeMartini/Pearcy/Crosby)

3. Round And Round (DeMartini/Pearcy/Crosby)

4. In Your Direction (Pearcy)

5. She Wants Money (Croucier)

6. Lack Of Communication (Croucier/Pearcy)

7. Back For More (Pearcy/Crosby)

8. The Morning After (DeMartini/Pearcy/Crosby)

9. I’m Insane (Crosby)

10. Scene Of The Crime (Crosby/Croucier)

11. Reach For The Sky (Crosby/Pearcy/Torien) (Bonustrack)

Ebenfalls erhältlich sind brandneue farbige Vinyl-Versionen der Alben Reach For The Sky, Invasion Of Your Privacy, Detonator und Dancing Undercover in limitierter Auflage.