Kamelot: kündigen Europa-Headline-Tour 2026 an (zusammen mit Exit Eden & Temperance)

Eine der innovativsten und renommiertesten Bands des modernen Progressive Symphonic Metal, Kamelot, hat ein gewaltiges internationales Tourjahr 2026 angekündigt. Unter dem Banner der Dark Asylum World Tour wird die Band sowohl Nordamerika als auch Europa bereisen – inklusive eines besonderen Zwei-Nächte-Events: Kamfest.

Den Auftakt bildet eine ausgedehnte Nordamerika-Headline-Tour, die am 28. August 2026 in Orlando, Florida startet und nach einem Monat am 27. September in Silver Spring, Maryland endet.

Als Special Guests sind Visions Of Atlantis mit dabei, eröffnet werden die Abende von Frozen Crown.

Im Anschluss folgt die große Europa-Tour mit Exit Eden als Special Guest sowie Temperance als Support. Insgesamt stehen 18 Shows in ganz Europa auf dem Plan, das Finale findet am 22. November 2026 in Madrid statt.

Kamelot – Europa Tour 2026

zusammen mit: Exit Eden & Temperance

30/10/26 – Tilburg, NL – O13 – Kamfest

31/10/26 – Tilburg, NL – O13 – Kamfest

01/11/26 – London, UK – O2 Sheperd’s Bush Empire

03/11/26 – Manchester, UK – O2 Ritz Manchester

05/11/26 – Oberhausen, DE – Turbinenhalle

06/11/26 – Pratteln, CH – Z7 Konzertfabrik

07/11/26 – Lyon, FR – La Rayonne

08/11/26 – Stuttgart, DE – LKA

10/11/26 – Krakow, PL – Klub Studio

11/11/26 – Warsaw, PL – Progresja

13/11/26 – Zagreb, HR – Boogaloo

14/11/26 – Budapest, HU – Barba Negra Red Stage

15/11/26 – Belgrade, RS – Hangar

17/11/26 – Trezzo sull’Adda, IT – Live Club

18/11/26 – Padova, IT – Hall

20/11/26 – Toulouse, FR – Metronum

21/11/26 – Barcelona, ES – Razzmatazz 1

22/11/26 – Madrid, ES – Sala La Riviera

** Blackbriar, Exit Eden & Temperance

Kamelot – Nord America Tour 2026

zusammen mit Visions Of Atlantis & Frozen Crown

08/28/26 – Orlando, FL – Hard Rock Live

08/29/26 – Atlanta, GA – The Masquerade (Heaven)

08/31/26 – Dallas, TX – The Studio at the Factory

09/02/26 – Phoenix, AZ – The Van Buren

09/03/26 – Las Vegas, NV – House of Blues

09/04/26 – Anaheim, CA – House of Blues

09/05/26 – San Francisco, CA – The Fillmore

09/07/26 – Vancouver, BC – Vogue Theatre

09/08/26 – Seattle, WA – Neptune

09/10/26 – Salt Lake City, UT – Rockwell at The Complex

09/11/26 – Denver, CO – Summit Music Hall

09/12/26 – Kansas City, MO – The Truman

09/14/26 – Minneapolis, MN – First Avenue

09/15/26 – Milwaukee, WI – The Rave

09/17/26 – St. Charles, IL – The Arcada Theatre

09/18/26 – Cleveland, OH – Globe Iron

09/19/26 – Toronto, ON – Phoenix Concert Theatre

09/20/26 – Montreal, QC – MTELUS

09/22/26 – Quebec City, QC – Theatre Capitole

09/24/26 – Glenside, PA – Keswick Theatre

09/25/26 – Worcester, MA – The Palladium

09/26/26 – New York, NY – Palladium Times Square

09/27/26 – Silver Spring, MD – The Fillmore Silver Spring