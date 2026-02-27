Kamelot: kündigen Europa-Headline-Tour 2026 an (zusammen mit Exit Eden & Temperance)

Eine der innovativsten und renommiertesten Bands des modernen Progressive Symphonic Metal, Kamelot, hat ein gewaltiges internationales Tourjahr 2026 angekündigt. Unter dem Banner der Dark Asylum World Tour wird die Band sowohl Nordamerika als auch Europa bereisen – inklusive eines besonderen Zwei-Nächte-Events: Kamfest.
Den Auftakt bildet eine ausgedehnte Nordamerika-Headline-Tour, die am 28. August 2026 in Orlando, Florida startet und nach einem Monat am 27. September in Silver Spring, Maryland endet.
Als Special Guests sind Visions Of Atlantis mit dabei, eröffnet werden die Abende von Frozen Crown.
Im Anschluss folgt die große Europa-Tour mit Exit Eden als Special Guest sowie Temperance als Support. Insgesamt stehen 18 Shows in ganz Europa auf dem Plan, das Finale findet am 22. November 2026 in Madrid statt.
Kamelot – Europa Tour 2026
zusammen mit: Exit Eden & Temperance
30/10/26 – Tilburg, NL – O13 – Kamfest
31/10/26 – Tilburg, NL – O13 – Kamfest
01/11/26 – London, UK – O2 Sheperd’s Bush Empire
03/11/26 – Manchester, UK – O2 Ritz Manchester
05/11/26 – Oberhausen, DE – Turbinenhalle
06/11/26 – Pratteln, CH – Z7 Konzertfabrik
07/11/26 – Lyon, FR – La Rayonne
08/11/26 – Stuttgart, DE – LKA
10/11/26 – Krakow, PL – Klub Studio
11/11/26 – Warsaw, PL – Progresja
13/11/26 – Zagreb, HR – Boogaloo
14/11/26 – Budapest, HU – Barba Negra Red Stage
15/11/26 – Belgrade, RS – Hangar
17/11/26 – Trezzo sull’Adda, IT – Live Club
18/11/26 – Padova, IT – Hall
20/11/26 – Toulouse, FR – Metronum
21/11/26 – Barcelona, ES – Razzmatazz 1
22/11/26 – Madrid, ES – Sala La Riviera
** Blackbriar, Exit Eden & Temperance
Kamelot – Nord America Tour 2026
zusammen mit Visions Of Atlantis & Frozen Crown
08/28/26 – Orlando, FL – Hard Rock Live
08/29/26 – Atlanta, GA – The Masquerade (Heaven)
08/31/26 – Dallas, TX – The Studio at the Factory
09/02/26 – Phoenix, AZ – The Van Buren
09/03/26 – Las Vegas, NV – House of Blues
09/04/26 – Anaheim, CA – House of Blues
09/05/26 – San Francisco, CA – The Fillmore
09/07/26 – Vancouver, BC – Vogue Theatre
09/08/26 – Seattle, WA – Neptune
09/10/26 – Salt Lake City, UT – Rockwell at The Complex
09/11/26 – Denver, CO – Summit Music Hall
09/12/26 – Kansas City, MO – The Truman
09/14/26 – Minneapolis, MN – First Avenue
09/15/26 – Milwaukee, WI – The Rave
09/17/26 – St. Charles, IL – The Arcada Theatre
09/18/26 – Cleveland, OH – Globe Iron
09/19/26 – Toronto, ON – Phoenix Concert Theatre
09/20/26 – Montreal, QC – MTELUS
09/22/26 – Quebec City, QC – Theatre Capitole
09/24/26 – Glenside, PA – Keswick Theatre
09/25/26 – Worcester, MA – The Palladium
09/26/26 – New York, NY – Palladium Times Square
09/27/26 – Silver Spring, MD – The Fillmore Silver Spring