Yeast Machine: “Bad Milk” CLUB 100 Vinyl am 01.03.2026 exklusiv im Noisolution Shop

Es ist wieder so weit, die nächste Ausgabe der CLUB 100 Edition des Berliner Kult-Labels Noisolution ist fertig. Die Yeast Machine – Bad Milk Club 100 – limited Edition kommt am Sonntag, dem 1. März, ab 18 Uhr exklusiv im Noisolution-Shop und ihr könnt sie euch dort abholen. Am besten direkt den Link hier nutzen. Wie immer heißt es dann: schnell sein, denn in der Regel ist diese superbe und wunderschöne Auflage des Club 100 schnell ausverkauft. Also: die Uhr stellen!

Das Vinyl der Tübinger Band Yeast Machine wird diesmal zweifarbig als sogenannter “Inkspot” kommen, dazu ein von der Band signiertes Foto auf Silberpapier plus Textblatt. Das Highlight ist eine Arbeit des (ursprünglich aus Tübingen stammenden) Düsseldorfer Künstlers Marc von Criegern, dessen für dieses Album angefertigte Arbeit von dem (ursprünglich aus Tübingen stammenden) Berliner Siebdruck-Künstler punkArbeit aufgearbeitet und vierfarbig in Gold-Kupfer-Schwarz-Weiß gedruckt wurde – natürlich nummeriert/limitiert. Alles kommt in eine goldbedruckte PVC-Schutzhülle, gestempelt, handnummeriert und liebevoll geküsst!

Die reguläre Version des Albums Bad Milk von Yeast Machine erscheint drei Wochen später am 20.03.2026. Natürlich gibt es, wie immer, auch bei uns bei Time For Metal rechtzeitig vor dem offiziellen Veröffentlichungstermin ein Review zum Album.