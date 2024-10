Sandberg A/S – Solar 5-Panel Powerbank 27000

Hersteller: Sandberg A/S

Typ: Solar 5-Panel Powerbank 27000

Capacity: 27000 mAh / 99.9 Wh

4 pcs foldable solar panels

Gewicht: 900 g

Link: https://sandberg.world/de-de/product/solar-5-panel-powerbank-27000

Preis: 153,99 €

Gerne schauen wir uns die verschiedenen Powerbank-Modelle der dänischen Firma Sandberg A/S an. Bislang hat uns kein Produkt enttäuscht, und so liegt die Messlatte für die Solar 5-Panel Powerbank 27000 natürlich hoch. Die Solar 5-Panel Powerbank 27000 vereint eine Leistungsstärke von 27000 mAh mit einem faltbaren Solarpanel, das eine recht schnelle und effiziente Aufladung durch Sonnenlicht ermöglichen soll. Beim Wandern kann die Matte einfach am Rucksack befestigt werden, sodass die Speicher stetig geladen sind und nach der Sitzung ihren Dienst erfüllen können. Mit 900 g entpuppt sich der Begleiter als reisetauglich und wirkt sich bei längeren Wanderungen nicht als unnötiger Ballast aus. Die Powerbank ist außerdem, wie viele Sandberg-Produkte, wasser- und stoßfest.

Die Solar 5-Panel Powerbank 27000 verfügt über vier faltbare Solarpanels für effizientes Aufladen durch Sonnenlicht, die maximal 8W (5V/1,6A) liefern.

Sie bietet mehrere Anschlüsse, darunter:

USB-C Eingang mit bis zu 18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A) für schnelles Aufladen der Powerbank,

USB-C-Ausgang mit bis zu 20 W (5 V/3 A, 9 V/2,2 A, 12 V/1,67 A),

Zwei USB-A Anschlüsse mit jeweils bis zu 22,5W (4,5V/5A, 5V/4,5A, 9V/2A, 12V/1,5A),

Kabelloses, magnetisches Laden mit bis zu 15W.

Die Powerbank unterstützt Multiport-Nutzung mit einer maximalen Ausgangsleistung von 15W bei gleichmäßiger Lastverteilung. Sie ist nach IP54 wassergeschützt, besitzt ein LCD-Display zur Anzeige des Batteriestatus und verfügt über eine Taschenlampe mit drei Leuchtmodi. Das Aufladen per Sonnenenergie dauert bis zu 21 Stunden, wenn der Akku komplett entladen ist. An der Steckdose geht das deutlich schneller und die 100 Prozent werden in gut acht Stunden erreicht.