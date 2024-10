Interview mit der Koblenzer Alternativ Metal Band Karabooza

Artist: Karabooza

Herkunft: Koblenz, Deutschland

Genre: Alternativ Metal

Label: Bleeding Nose Records

Link: https://karabooza.com

Bandmitglieder:

Gitarre, Synth – Smi

Bass – Contra

Gitarre, Gesang – Phil

Schlagzeug – Felix

Die Koblenzer Alternativ Metal Band Karabooza veröffentlicht ihr neues Album The Beauty Of Bad Decisions. Grund genug für mich, die Band mal während ihrer Proben für die Releaseshow am 18.10.2024 im Airstream Studio von Markus „Contra“ Nöthen zu besuchen und ein Interview mit der Band zu führen.

Time For Metal / Juergen Simon

Hallo und guten Tag an euch! Freut mich, mit euch ein Interview machen zu können. Vlt. stellt ihr euch einfach mal vor!

Karabooza / Felix

Ja, ich bin Felix. Ich bin der Schlagzeuger von Karabooza.

Karabooza / Phil

Ich bin der Phil und Singe/Sange in diesem Gerassel hier.

Karabooza / Smi

Ich bin der Christoph, wobei in der Band nennen mich alle Smi. Niemand nennt mich Christoph, doch meine Mutter, um das mal klarzustellen. Aber die ist nicht in der Band. Ich spiel in der Band die Gitarre und bastele noch das ganze Synthi/Sample Zeugs, was da noch so im Hintergrund rumwobert.

Karabooza / Contra

Ich bin der Contra. Ich spiele den Bass hier bei Karabooza und betreibe das Tonstudio, wo wir produzieren und uns heute befinden.

Time For Metal / Juergen Simon

Woher kommt der Bandname Karabooza?

Karabooza / Felix

Im Endeffekt haben wir damals überlegt, wie wir die Band nennen können. Das sollte kein zu „zweidimensionaler“ Name sein., der uns musikalisch zu sehr einschränkt in irgendeine Richtung, wie zum Beispiel „The Extreme Fuckers Of Speed“ oder so ähnlich. Wir waren damals noch in der musikalischen Findungsphase. Wir haben uns dann verschiedene Mythen und Mysterien angeschaut. Im 18. Jahrhundert gab es in Frankreich die Sagengestalt der Carabosse. Das war eine böse Fee/Hexe. Da wir damals noch alberner drauf waren, wollten wir den Namen Booze (also auf Deutsch Alkohol) auch noch mit reinbringen. Dann haben wir die Wortkreation Karabooza geschaffen, unter anderem auch deshalb, weil wir nichts wollten, was schon mehrfach vorhanden ist. Ein neuer Name für ein neues Projekt, den es so nicht zu finden gibt.

Karabooza / Smi

Vielleicht noch zur Ergänzung: Wir hatten damals zuerst Carabosse, oder Carabossa kann man es auch schreiben, gewählt. Das stand dann auf einem Zettel mit den möglichen Bandnamen. Der Paul, der damals auch noch in der Band war, hat dann eingewendet: Das ist eigentlich cool, klingt mir aber zu sehr nach hossa, oder nossa und deswegen will ich das nicht. Das war mit eins der Argumente, wo wir sagten, wir müssen vlt. ein wenig die Buchstaben umdrehen.

Karabooza / Phil

Und Cannibal Corpse war bereits vergeben 😀

Time For Metal / Juergen Simon

Seit wann gibt es Karabooza? Ich glaube, ich kenne sogar ein paar eurer ehemaligen Bandmembers. Zum Beispiel Paul Klein (Bastard) und Dirk Dommermuth (Moontowers). Seit wann seid ihr in der aktuellen Besetzung aktiv?

Karabooza / Smi

In der aktuellen Besetzung spielen wir seit 2019, Phil kam 2019 dazu. Gestartet ist das Projekt ursprünglich als Trio. Die Idee, irgendwas zu machen, gab es 2016 schon mit Contra, mir und einem Kumpel, der mit dem Projekt dann aber nichts mehr zu tun hatte. 2016/2017 haben wir hier im Studio mal angefangen, irgendwelche Riffs aufzunehmen, ohne zu wissen, wohin die Reise geht. Das war der Zeitpunkt, an dem Dirk und Paul dazukamen. Es hat sich dann irgendwie in eine andere Richtung entwickelt, auch die moderne Synthesizer- und Sample-lastige Richtung. Das war nachher der Grund für die Umbesetzung. Mit den anderen Bandmitgliedern ist das alles im Guten abgelaufen, man hat andere/unterschiedliche Vorstellungen halt gehabt. Da hat dann Phil super reingepasst, denn der hat auch so den moderneren Touch.

Karabooza / Contra

Wir haben jetzt zwei Alben aufgenommen mit Karabooza mit der neuen Besetzung. Mit der alten Besetzung ein Album.

Karabooza / Phil

Dirk hatte zum damaligen Zeitpunkt sehr viele Projekte und Bands, in denen er tätig war. Dirk hat das dann nicht mehr unter einen Hut bekommen und konnte dem nicht mehr so nachkommen. Dann waren Karabooza ohne Sänger. Felix hat mich zur Band gebracht. Der hat mich in unserer Stammkneipe, dem Excalibur, bei der Open Stage ein paarmal singen hören. Ich komme ursprünglich aus der Singer/Songwriter Ecke. Also der Felix hat mich zur Band gebracht, ich war vorher schon Fan der Band und auch beim Release-Gig des ersten Albums dabei. Dann bin ich hier mal zu den Proben gewesen. Wir haben festgestellt: Stimmlich ist das ziemlich cool, es beißt sich aber mit dem ursprünglichen Stil der Band. Das war dann schon ein langer Ritt. Ich glaube, mit dem neuen Album sind wir aber da, wo wir hinwollen, wo jeder auch „fein“ mit ist.

Time For Metal / Juergen Simon

Wer ist denn die treibende Kraft bei euch, wer hält Karabooza am Leben?

Karabooza / Felix

Ich würde sagen, „die“ treibende Kraft gibt es bei uns nicht. Was wir über die Jahre allerdings hinbekommen haben, ist, dass wir jetzt in einer Bandbesetzung sind, in der alle ein gleiches Ziel verfolgen. Wir haben alle Bock darauf, teilen uns die anfallenden Arbeiten gleich auf. Wir haben alle verschiedene Talente. Jeder hat so sein Zahnrädchen im Motor gefunden. Was das Songwriting angeht, kommt meistens Smi mit einem Gitarrenriff, dann kommt die Stimme dazu. Ich kümmere mich ziemlich um das Technische und Contra natürlich mit seinem Studio um alles, was Recording angeht. Smi ist grafisch ziemlich begabt. Phil als Sänger ist dann das Gesicht auf Social Media usw. Es ist ganz wichtig als Team zu denken, da sind wir sehr gut aufgestellt. Einen Mastermind haben wir daher nicht.

Time For Metal / Juergen Simon

Kommen wir mal zum Genre/Stil von Karabooza. Alternativ Metal habe ich irgendwo gelesen. Der Begriff Alternativ Metal wird sehr oft dann gerne verwendet, wenn man etwas nicht so richtig einordnen kann. Wie würdet ihr euch selbst einordnen? Es muss ja immer irgendwie eingeordnet werden 😀

Karabooza / Contra

Ja, wir sagen deshalb Alternativ Metal, weil es kein Old School Metal, kein Speed Metal oder Post Screamo Core Metal ist, sondern weil wir sehr viele harte Momente drin haben (wir machen ja keinen Pop). Wir haben trotzdem einen sehr melodiösen und eingängigen Gesang in den Songs. Uns ist wichtig, dass wir Refrains haben, die ins Ohr gehen. Wir haben auch sehr viele elektronische Elemente dabei, die wir auch live nutzen. Deshalb kann man im weitesten Sinne Alternative Metal sagen.

Karabooza / Phil

Wir konnten und wollten uns bisher gar nicht auf irgendetwas festlegen, außer auf den Begriff Alternativ Metal. Wir haben viele verschiedene Genres, die Einfluss nehmen auf unsere Musik. Wir sind keine klassische Core Band im Sinne von Metalcore oder Deathcore, aber trotzdem haben wir Breakdowns in unseren Songs mit sehr tief gestimmten Gitarren und fies aufs Gesicht. Trotzdem ist das das einzige Core Element. Wenn wir uns die Gesangsspuren anschauen, die sehr beeinflusst sind von Bands wie HIM und Placebo (die mich geprägt haben in meiner Jugend), hören wir wieder eine komplett andere Schiene. Zwar auch Rock und Metal, aber melancholischer, tiefer und sanfter. Dann haben wir die ganzen Synthi Elemente, die eher im modernen Metal bei Bands wie Bring Me The Horizon eine Rolle spielen. Es sind super viele Einzelelemente aus verschiedenen Genres, die wir zusammenbringen. Im Endeffekt ergeben diese das Genre Karabooza Metal!

Karabooza / Smi

Ich glaube, so richtig wissen wir selber nicht, welche Richtung das ist. Wir tun uns schwer, das in irgendeine Schublade zu packen. Für die Metal Playlists bei Spotify sind wir zu soft, für die Rock Playlists sind wir zu hart. Ich finde es schwierig, da jetzt ein Label draufzukleben.

Time For Metal / Juergen Simon

Wenn ich mal so im Internet nachschaue, lese ich Vergleiche wie Korn, Alter Bridge, HIM und Linkin Park. Vergleiche finde ich immer sehr schwierig, denn das kann viele Erwartungen schüren, aber auch viel kaputtmachen. Wie seht ihr das? Wobei der Vergleich zu HIM aus meiner Sicht doch recht nahekommt, wenn ich mir den Song Beneath A Dead Sky anhöre. Dunkler Melo Rock oder Metal, kommt das hin? Atmosphärisch dicht, zuweilen düster und melancholisch würde passen, zumindest bei dem eben genannten Song.

Karabooza / Felix

Ich denke, da sprichst du was total Richtiges an, das bezieht sich ja auch auf die Frage von eben, nach dem Genre. Ich fühle mich persönlich mit den Vergleichen zu anderen Bands wohler als mit einer Genrebezeichnung. Ich fühle mich wohler damit zu sagen, wir klingen wie eine Mischung aus folgenden fünf Bands. Obwohl ich mich damit immer noch unwohl fühle, denn das ist immer noch alles individuell bei uns.

Karabooza / Smi

Ich kann mit so einem Vergleich auch viel besser leben als mit einer musikalischen Richtung. Es ist natürlich was Anderes, als wenn du eine Band gründest, um genau in einem Genre fest verankert zu sein. Bei uns trifft das allerdings nicht zu. Wir haben verschiedene Einflüsse. Wie wir eben gehört haben, ist der Gesang von Phil stark von Bands wie HIM und Placebo beeinflusst. Felix hat teilweise Einflüsse aus den Achtzigern mit drin. Contra hat Einflüsse aus dem Punk. Bei mir kommt sehr viel von modernem Metal und auch Synths mit rein. So gut wir auch mit den Vergleichen leben können, hatten wir nie das Ziel, zu sagen, wir wollen jetzt klingen wie HIM, oder Korn usw. Witzigerweise hat mal ein Kumpel gesagt, ihr klingt wie Korn mit der Stimme von HIM. Das passt vielleicht, aber es war nie das Ziel.

Karabooza / Contra

Ich möchte ergänzen, dass alle genannten Genres außen vorstehen, wenn wir uns hinsetzen und Songs schreiben oder aufnehmen. Da machen wir uns keine Gedanken drum. Wir zerren beim Songwriting nicht in irgendeine Richtung. Über den Stil machen wir uns keine Gedanken.

Karabooza / Phil

Es geht nur darum, was geht bei diesem Song, was dient dem Song. Es muss nicht wie das oder jenes klingen. Es muss wie wir klingen.

Karabooza / Smi

Es gibt mittlerweile eine Sache, die wir echt gut können. Wir sind mittlerweile in der Lage, für das Songwriting das Ego rauszulassen. Das konnten wir am Anfang nicht.

Time For Metal / Juergen Simon

Der Veröffentlichungstermin für das neue Album The Beauty Of Bad Decisions ist der 18.10.2024. Wie war der Entstehungsprozess?

Karabooza / Contra

Begonnen haben wir schon vor ungefähr drei Jahren. Dann haben wir uns ein Label dafür gesucht. Das ist dann Bleeding Nose Records geworden. Die Promo hat sich dann hingezogen, eigentlich war das Album schon vor über einem Jahr fertig.

Karabooza / Phil

Wir hatten das Album technisch gesehen schon fertig zu dem Zeitpunkt, als wir zum Label gekommen sind. So sind Marketing und Promo nicht parallel gelaufen. Wären wir früher bei dem Label gewesen, hätten wir das Album auch früher veröffentlichen können.

Karabooza / Smi

Der Songwritingprozess war unter schweren Bedingungen, denn es war alles mitten im Lockdown. Man durfte nicht mehr proben, durfte sich nicht mehr sehen. Ich glaube, in einer anderen Zeit hätten wir für das Album keine drei Jahre gebraucht, sondern 1,5 Jahre hätten gereicht. Corona hat das halt alles verzögert. Durch den Einstieg des Labels haben wir dann noch mal was verändert. Wir wollten es professionell und sichtbar machen. Wir haben uns entschieden, Mix und Mastering dieses Mal nicht bei uns zu machen. Das hat nichts mit der Soundqualität von Contra zu tun, der macht das sehr gut. Wir wollten ganz bewusst, dass das jemand macht, der nicht Teil der Band ist. Wir wollten jemanden haben, der nicht betriebsblind ist, jemanden, der unvoreingenommen an die Sache rangeht. Das hat uns sehr gutgetan, es in fremde Hände zu geben.

Time For Metal / Juergen Simon

Was kann der Hörer/Fan von/auf The Beauty Of Bad Decisions erwarten?

Karabooza / Phil

Das Thema des Albums per se ist vergleichsweise düster. Damit meine ich nicht düster im Sinne von klassischem Black oder Death Metal. Sondern drückend und thematisch düster, durchaus melancholisch, was auch den Texten geschuldet ist, die wir (hauptsächlich Smi und ich) schreiben. Thematisch werden eigentlich ausnahmslose Dinge be- und verarbeitet, die in Kunst und Kultur durchaus genommen werden als Thematik. Diese Themen werden im allgemeinen Leben eher totgeschwiegen, ignoriert, oder tabuisiert. Themen wie: suizidale Gedanken, selbstverletzendes Verhalten, mentale/psychische Probleme, Traumata oder Ähnliches. Das sind Themen, die nicht von ungefähr sind und eine künstlerisch ausgeschmückte Variante von dem sind, was wir auch selbst erfahren haben. Wir behandeln diese Themen nicht oberflächlich, sondern das ist für uns eine Form der Verarbeitung, eine Form der inneren Therapie. Es sind absolut persönliche Songs. Ursprünglich war der Albumtitel Asylum (englischer Begriff für Irrenanstalt), weil es auf diesem Album mehr um die Psyche geht. Das war uns am Ende dann doch zu plakativ und wir sind dann bei The Beauty Of Bad Decisions gelandet. Das ist ein super geiler Titel, und ich bin sehr froh, dass wir uns dafür entschieden haben. Ich möchte aber noch ergänzen: Ja, es werden düstere Themen und unangenehme Themen behandelt, aber es ist nicht ganz ohne Lichtblick, deswegen benutze ich sehr gerne den Begriff Melancholie. Es ist zwar nicht der kleine Zeh, der ins Wasser geht; das Wasser geht schon bis zum Hals, aber man bekommt noch Luft. Das wird in solch einem Song wie Beneath A Dead Sky textlich sehr gut bearbeitet. Da ist halt immer noch ein Lichtschimmer.

Karabooza / Contra

Wir haben mit dem Album vor The Beauty Of Bad Decisions eigentlich schon unseren eigenen Stil gefunden. Den haben wir mit diesem Album noch einmal weiterentwickelt und musikalisch einen roten Faden hereingebracht. Wir sind damit ziemlich happy. Das neue Album ist mehr aus einem Guss, als das Album davor, musikalisch gesehen.

Karabooza / Smi

Das neue Album ist ein bunter Mix, der aber nicht durcheinander wirkt. Wir haben auf der einen Seite sehr eingängige und hymnische Refrains, wie man sie von Bands wie HIM kennt. Sehr melodisch, sehr eingängig. Auch die Gesangslinien wie bei HIM oder Placebo. Es gibt sehr viele Samples und Synthi Anteile, deutlich mehr als bei den Veröffentlichungen davor. Das kennt man mehr von Bands wie Bad Omens oder Bring Me The Horizon. Aber auch heftige Riffs, wie man sie aus dem Metalcore oder Djent kennt, mit tiefen Gitarrentunings. Und außerdem noch sehr experimentelle Teile, zum Beispiel endet der Song Beneath A Dead Sky mit einem Dance Rhythmus, wie man es eigentlich aus dem Pop kennt. Das hat mit Metal und Rock dann überhaupt nichts mehr zu tun, aber es hat dem Song sehr geholfen.

Time For Metal / Juergen Simon

Gibt es eine Releaseshow? In welchen Formaten wird das Album eigentlich erscheinen?

Karabooza / Felix

Eine Releaseshow wird es geben. Wir sind am 18.10. in der Druckluftkammer in Koblenz. Wir haben dort dann die wunderbare Möglichkeit, dass wir nicht nur ein Releasekonzert machen, sondern eine Releaseparty. Vor und nach uns wird noch passende Musik aufgelegt. Wir werden nach dem Konzert dort bleiben und mit den Leuten den Release feiern. Alle digitalen Stores werden von uns bestückt und es wird das Album auch auf CD geben. Die CD wird es bei zukünftigen Konzerten zu kaufen geben. Man kann sie auch online erwerben.

Time For Metal / Juergen Simon

Irgendwo habe ich gelesen, dass ihr an einem Bandwettbewerb teilgenommen und sogar gewonnen habt. Hat euch das wirklich weitergebracht. Ich mag eigentlich solche Wettbewerbe nicht, weil ich denke, da kann man nicht wie im Sport gegeneinander antreten und der bessere gewinnt. Ist in der Musik ja auch alles Geschmackssache. Da gibt es aus meiner Sicht kein Gut oder Schlecht, sondern mag ich, oder mag ich nicht!

Karabooza / Contra

Das war eigentlich kein Wettbewerb. Unser ausgeschiedener Gitarrist, der Erik, kam damals auf die Idee (weil der sehr viel im E-Sport unterwegs ist). Er sagte, die ESL, dieser Dachverband, suchen einen bisher unveröffentlichten Song. Da haben wir den Song dahin geschickt. Es gab eine unfassbare Anzahl an Einsendungen von Produzenten, von Bands aus allen Genres. Da sind wir dann unter die letzten zehn gekommen. Aus diesen zehn Songs wurde ein Song online vor riesigem Publikum ausgewählt und gekürt. Das waren wir dann! Wir sind selbst aus allen Wolken gefallen. Es war kein klassischer Contest, bei dem wir gegen andere Bands gespielt haben, wir hatten nur einen Song dahin geschickt.

Karabooza / Phil

Ja, es war kein klassischer Wettbewerb, aber es war aber doch ein Contest. Es wurden über 30.000 Songs eingereicht. Wir waren eine der wenigen Bands, die was hingeschickt hatte, die meisten waren Produzenten. Es ging um den World Song der Counter Strike Meisterschaft. Wir waren nicht unter den ersten zehn, sondern tatsächlich unter den ersten fünf. Die letzten fünf wurden dann zu einem Onlinevoting freigegeben. Wir haben dann durch ein Publikumsvoting gewonnen. Unser Song wurde dann von einem Sublabel von Universal veröffentlicht. ESL ist übrigens die Abkürzung für die Electronic Sports League. Da werden Preisgelder in Millionenhöhe ausgespielt unter den Gamern.

Time For Metal / Juergen Simon

Zum Schluss habt ihr noch die Möglichkeit, etwas zu sagen, was bisher nicht angesprochen wurde. Ihr könnt natürlich Opa und Oma grüßen, oder etwas vom Wind, Wetter oder dem Schafleben im Allgemeinen erzählen. Herzlichen Dank, dass ihr euch für das Interview Zeit gelassen habt.

Karabooza / Felix

Ja, vielen Dank für das Interview. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Wie man gesehen hat, ist es immer schwierig, über Musik zu sprechen und diese in Schubladen einzuordnen. Am besten erfährt man Musik, indem man sie hört. Ich hätte als Jugendlicher sehr viel Geld dafür gegeben, auf alle Alben der Welt Zugriff zu haben. Das ist eine ganz fantastische Sache. Nehmt euch einfach zehn Minuten und hört euch zwei oder drei Songs von uns an. Vlt. ist etwas für euch dabei. Wenn es euch gefällt, erzählt euren Freunden, euren Eltern, euren Kindern und allen davon. Im Endeffekt bringt uns das weiter. Unabhängig von jedem kommerziellen Erfolg macht es mich glücklich, wenn ich sehe, dass in diesem Monat gerade 4.000 Leute die Musik, die wir geschrieben haben, hören. Auch wenn wir uns davon nichts kaufen können!

Karabooza / Phil

Das kann man nicht sehen, wo du das Interview abtippst. Da sind ja keine Bilder zu sehen. Der Mensch, der uns gegenübersitzt und uns die Fragen stellt, der hat die geilsten Socken im Raum! Das sind knallrote Socken mit Herzchen drauf, in denen Mom steht. Ich feiere diese Socken sehr, sehr hart. Ich werde das Interview lesen. Wenn das, was ich gerade gesagt habe, nicht da drin steht, haben wir beide ein Problem 😀

Time For Metal / Juergen Simon

Ergänzung nach dem Interview: Lieber Phil, die Leser sollen sich auch an diesen Socken ergötzen. Also zum Abschluss hier ein Bild davon 😀