Placebo – This Search For Meaning

Artist: Placebo

Herkunft: London, England

Album: This Search For Meaning

Spiellänge: ca. 88 Minuten (This Is What You Wanted – Live In Mexico)

Genre: Alternative Rock, Indie-Rock

Release: 03.10.2025

Label: SO Recordings

Link: www.placeboworld.co.uk

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre, Bass, Keyboard – Brian Molko

Bass, Gitarre, Keyboard, Backgroundgesang – Stefan Olsdal

Tracklist This Is What You Wanted – Live In Mexico:

Opening Titles Forever Chemicals Beautiful James Scene Of The Crime Hugz Happy Birthday In The Sky Bionic Twin Demons Surrounded By Spies Chemtrails Sad White Reggae Try Better Next Time Too Many Friends Went Missing For What It’s Worth Slave To The Wage Song To Say Goodbye Come Undone The Bitter End Infra-Red Shout Fix Yourself Running Up That Hill

Mit This Search For Meaning bringt der preisgekrönte schottische Regisseur Oscar Sansom die Gedankenwelt von Placebo eindrucksvoll auf die Leinwand. Der Film, der im vergangenen Jahr seine gefeierte Kinopremiere erlebte, ist weit mehr als eine klassische Musikdokumentation – er ist eine tiefgründige Reise in die Themen und Emotionen, die den Songs der Band zugrunde liegen. Die Reise der englischen Alternative- und Indi-Rock-Band begann vor über 30 Jahren in London. Placebo zählen im Genre zu einem der wichtigsten Vertreter und können bis heute beachtliche Erfolge einfahren. Ihre Welthits stammen aus der ersten Phase, aber auch das neueste Werk Never Let Me Go aus dem Jahr 2022 muss sich nicht dahinter verstecken. Oft werden sie nur an ihren drei bekanntesten Werken The Bitter End, Running Up The Hill und Every You Every Me ausgemacht, dahinter steckt, wie diese Produktion zeigt, noch viel mehr.

Mutig, ehrlich und kompromisslos direkt beleuchtet die Doku von Oscar Sansom den kreativen Prozess sowie den Rock’n’Roll-Lifestyle in all seinen Facetten – inklusive der unausweichlichen Schattenseiten. Dabei zeichnet sie nicht nur die Entwicklung Placebos als Künstlerkollektiv nach, sondern auch die persönliche Transformation der beiden Bandmitglieder Brian Molko und Stefan Olsdal selbst. Durch intensive Interviews gewährt This Search For Meaning faszinierende Einblicke in Placebos Neugier auf die vielen gesellschaftlichen Fragen und ihre musikalische Weiterentwicklung. Eine Reise, die seit Jahrzehnten mit Chart-Erfolgen und ausverkauften Arenen auf der ganzen Welt gefeiert wird. Ergänzt wird das Bild durch Stimmen namhafter Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur, die von Placebo inspiriert wurden oder ihre Arbeit seit Jahren bewundern. Das Ergebnis ist ein vielschichtiges, lebendiges Gespräch, das den Film über die Musik hinaus zu einem emotionalen Erlebnis macht.

Die Dokumentation erscheint nun als exklusive Blu-ray/DVD/CD-Kollektion, die nicht nur den Film selbst, sondern auch unveröffentlichtes Bonusmaterial enthält. Als besonderes Highlight ist der Live-Auftritt der Band in Mexico City (2023) Teil der Veröffentlichung – aufgezeichnet im Rahmen der Never Let Me Go-Welttournee, auf der Placebo vor über 1,5 Millionen Fans weltweit auftraten.