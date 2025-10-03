Keep It True XXV 2025: „Stream For Me Würzburg“

Das Keep It True Festival 2025 findet an diesem Wochenende statt. Neun der 20 Konzerte werden vom Veranstaltungsteam als Livestream über den YouTube-Channel zur Verfügung gestellt.
Die Running Order:
Freitag:
Slaughter Xstroyes: 17:25 – 18:10
Sacred Steel: 15:15 – 16:00
Freeways: 13:05 – 13:50
Drifter: 12:00 – 12:45
Samstag:
Heir Apparent: 21:10 – 22:10
Sacred Blade: 18:30 – 19:30
Purgatory: 16:20 – 17:05
Domine: 14:10 – 14:55
Alien Force: 13:05 – 13:50
Ihr seid nicht dabei? Dann schaut gerne im YouTube-Channel vorbei: https://keep-it-true.de/live-stream/