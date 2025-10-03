Presented by TFM.rocks: Shout Loud Vol. 20 am 25.10.2025 im Big House in Neuwied (Vorbericht)

Event: Shout Loud Vol. 20

Bands: Mittel Alta, Backstabbed, Bury The Liar, Shadow Of The Fate, Monashee

Ort: Big House, Museumstr. 4a, 56564 Neuwied

Datum: 25.10.2025

Genre: Metalcore, Progressiv Metalcore, Post Hardcore, Rap, Deathcore

Kosten: 10 Euro AK

Veranstalter: Shout Loud Konzerte und mehr (http://www.shout-loud.de/)

Am 25.10.2025 heißt es im Big House in Neuwied wieder Shout Loud! Seit Luca Schüller und Florian Hilger 2013 in Zusammenarbeit mit dem Kinder- & Jugendbüro der Stadt Neuwied die Organisation von Konzerten starteten, wurde die Shout Loud Eventserie in Neuwied eine echte Erfolgsgeschichte. Über 90 verschiedene Bands konnten bereits einem größeren Publikum präsentiert werden, mehr als 2.500 Besucher kamen in den Jahren insgesamt zur Konzertreihe. Neben zahlreichen lokalen Bands schaffte es das Team, auch überregional bekannte Bands zu buchen, um für noch mehr Abwechslung im Programm zu sorgen. Shout Loud steht für günstige Eintrittspreise, faire Getränkepreise und ein spannendes Programm. Auch für Snacks und kostenfreie Parkplätze ist stets gesorgt.

Time For Metal ist stolz, dieses starke Underground-Event als Medienpartner und damit lokale Musikkultur und Bands präsentieren zu dürfen. Support your local Underground!

Die Herbstausgabe 2025 von Shout Loud ist in diesem Jahr nicht nur irgendeine Ausgabe, sondern eine Jubiläumsausgabe. Bereits zwanzig Mal hieß es bisher: Shout Loud! Die Neuwieder Konzertreihe Shout Loud (Vol. 20) überzeugt erneut mit fünf starken Bands!

Sie nennen sich Sir Schwanzelot und Sir Gernhardt Reinlunzen. Gemeinsam bringen Tommy und Rudi als Mittel Alta nach eigener Aussage „dem Pöbel feinsten Sprechgesang aus dem Mittelalter“. Grob gesagt verbinden Mittel Alta Rap und eine Menge Unsinn.

Backstabbed, auch bekannt als die härteste Boygroup Deutschlands, ist eine Crossover-Hardcore-Band aus Offenburg, die seit 2018 aktiv ist. Sie mischen Hardcore-Rap-Metal-Riffs und funkige Grooves mit Texten, die für Vielfalt und psychische Gesundheit werben und Hass bekämpfen.

Bury The Liar kommen aus Koblenz und servieren Metalcore auch mit deutschen Texten. Die Band ist mittlerweile etwas runderneuert, trotzdem kommt ihnen kein Gegenwind entgegen.

Shadow Of The Fate (Sotf) ist eine 2009 gegründete Band aus Koblenz. In ihrem Mix aus Death- und Posthardcore finden sich brachiale Breakdowns, tiefe Growls und melodischer Gesang wieder.

Die Koblenzer Combo Monashee versorgt ihre Fangemeinde seit 2018 mit einer Mischung aus Metalcore und Alternative Metal. Auf dem Shout Loud sind sie keine Unbekannten!

Fans der härteren Gangarten des Metals sollten sich das Shout Loud 20 im Big House nicht entgehen lassen. Karten sind ausschließlich an der Abendkasse für schlappe 10 Euro erhältlich.

Das Shout Loud ist ein fanfreundliches, kommerzloses Event mit fairen Preisen. Ausreichende Parkmöglichkeiten gibt es direkt vor Ort. Neben der Konzerthalle steht eine Lounge zum Entspannen zur Verfügung.