Withoutend: veröffentlichen neue Single „Crucible“ am 03.10.2025

Die aus Indiana stammende Instrumentalband Withoutend kündigt die Veröffentlichung ihrer neuen Single Crucible an. Der Song erscheint am 03.10.2025 und gibt erstmals einen Vorgeschmack auf das kommende Full-Length-Album des Trios.

Crucible ist ein energiegeladenes Instrumentalstück im 7er-Takt, inspiriert von Bands wie Car Bomb, Animals As Leaders und der Hochspannung nächtlicher Doom-Eternal-Sessions. Mit schroffen Rhythmen, virtuoser Gitarrenarbeit und explosiver Improvisationsenergie bewegt sich der Track zwischen Metal, Progressive Rock und freier Improvisation.

In den Worten des Bandkomponisten ist Crucible „so direkt wie eine Ohrfeige“ – kompromisslos, intensiv und experimentierfreudig. Die Single unterstreicht die kompromisslose Klangästhetik von Withoutend, die Fans in ihrem kommenden Album mit komplexen Taktarten, atmosphärischen Passagen und wuchtigen Grooves weiter ausbauen wollen.

Für alle, die auf der Suche nach instrumentaler Musik zwischen Präzision und Chaos sind, markiert Crucible einen Pflichttermin.