Keep It True Rising V 2025: Matt Barlow performt „The Dark Saga“ von Iced Earth

Das Keep It True XXV 2025 ist in vollem Gange und die Menschen aus aller Welt stehen in Lauda-Königshofen bei Riot und Solitude Aeturnus vor der Bühne. Parallel versorgt das Veranstaltungsteam um Oliver Weinsheimer die Fans mit weiteren News zum Keep It True Rising Anfang Oktober in Würzburg. Der Co-Headliner ist gefunden. Es geht um das Album The Dark Saga von Iced Earth.

Hier das Statement des Veranstaltungsteams:

„Hallo Freunde.

wir freuen uns sehr, euch unseren Co-Headliner für den Samstag von Keep It True Rising V – The Final Chapter vorstellen zu können. Zwölf lange Jahre ist der legendäre Sänger Matt Barlow nicht mehr in Deutschland aufgetreten. Nun kehrt der geniale Sänger und Frontmann mit seinem Freund Freddie Vidales und Ashes Of Ares nach Deutschland zurück, um zum ersten Mal das Klassikerwerk The Dark Saga in seiner Gesamtheit und einige weitere Überraschungen zu performen. Ohne Zweifel eines der besten Power-Metal-Alben, die in den 90ern erschienen sind. Der Auftritt auf dem Keep It True Festival Rising V ist die exklusive Deutschland-Show. Verpasst es nicht!“

Donnerstag: https://posthalle.reservix.de/p/reservix/event/2323681

Wochenende: https://posthalle.reservix.de/p/reservix/event/2323620