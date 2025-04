Fatal Vision: veröffentlichen neues Musikvideo zum Titeltrack des Studioalbums „Three Times Lucky“

Die kanadische Melodic Rock Band Fatal Vision freut sich, das offizielle Musikvideo zu Three Times Lucky aus ihrem neuesten Album Three Times Lucky zu präsentieren. Das Video ist jetzt auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Band verfügbar.

Seht euch das Video zu Three Times Lucky hier an:

Hört euch das Album Three Times Lucky hier an.

Fatal Vision haben das erfolgreiche Studioalbum Three Times Lucky veröffentlicht, das über Art of Melody Music sowohl in CD- als auch in digitalen Formaten erhältlich ist.

Über Fatal Vision:

Fatal Vision wurde Ende der 1980er Jahre in Ottawa, Kanada, gegründet und hat sich mit Einflüssen von ikonischen Bands wie Asia, Bad English, Journey, Survivor und Van Halen einen Platz in der Melodic-Rock-Szene erobert. Nach einer 30-jährigen Pause feierte die Band 2021 ein triumphales Comeback und brachte ihren klassischen Sound zu einer neuen Generation von Fans. Ihre jüngsten Alben Once, Twice und Three Times Lucky haben internationale Anerkennung gefunden und sich in den Charts etabliert, wodurch Fatal Vision als kraftvolle Kraft im modernen Rock gefestigt wurde.

Fatal Vision sind:

Simon Marwood – Gesang

Juan Miguel Gomez Montant – Gitarren

Andrew Burns – Bass

Deniz Lim-Sersan – Tasteninstrumente

Alex Wickham – Schlagzeug

Fatal Vision online:

fatalvisionmusic.com

instagram.com/fatalvisionofficial

facebook.com/fatalvisionband