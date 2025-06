Keep IT True Rising V: Destruction als Headliner bestätigt

Das Billing für das Keep It True Rising vom 2. Oktober bis zum 4. Oktober in der Würzburger Posthalle ist komplett. Destruction sind als zweiter Headliner bestätigt. Hier die Infos des Veranstaltungsteams:

„Hallo Freunde

Wir freuen uns sehr, unseren Freitags-Headliner des Keep It True Rising V ankündigen zu können.

Höchste Zeit, dass die deutschen Thrash-Legenden Destruction endlich als Headliner beim KIT auftreten. Und natürlich werden Schmier und die Jungs speziell fürs KIT ein einzigartiges 40 Years Infernal Overkill und Best of 80s Set spielen. Der verrückte Schlächter wird euch alle in Stücke schreddern.

Das Line-Up ist nun komplett, der Verkauf läuft sehr gut, fast 75 % der Tickets sind bereits vergriffen. Wartet nicht zu lange, um das finale KIT Rising in der Posthalle zu erleben.“

Alle bisher bestätigten Bands für das finale Keep It True Rising V in der Posthalle, Würzburg:

Atlantean Kodex, Helvetets Port, High Spirits, Riot City, Grendel’s Sÿster, Power Surge, Seven Sisters, Lady Beast, Angel Witch, Blaze Bayley, Darkness, Wings Of Steel, Paul Di’Anno Tribute Show, Insult playing Onslaught Power From Hell Set, The Obsessed, Void, Palantyr, Phantom, Risingfall, Antagonizör, Left To Die, Pretty Maids, Ashes Of Ares, Ambush, Destruction

Tickets: www.keep-it-true.de/tickets

oder Reservix:

Thursday: https://posthalle.reservix.de/p/reservix/event/2323681

Weekend: https://posthalle.reservix.de/p/reservix/event/2323620