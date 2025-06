Higher Power: überraschen mit neuem Album „There’s Love In This World If You Want It“ und veröffentlichen Video zu „All The Rage“

Die auf der Suche nach neuen Klängen befindliche Hardcore-Band Higher Power freut sich, bekannt zu geben, dass ihr drittes Studioalbum There’s Love In This World If You Want It heute überraschend digital über Nuclear Blast Records veröffentlicht wurde. Die physische Veröffentlichung des Albums ist für den 19. September geplant und kann bereits vorbestellt werden.

Zusätzlich haben Higher Power ein psychedelisches Video zur neuen Single All The Rage veröffentlicht, das hier angesehen werden kann:

Der Sänger Jimmy Wizard äußert sich dazu: „This album is the natural progression of Higher Power sonically and as a band. This is our first time consciously self producing an album and I am, for once, genuinely excited to put something out that feels really authentic to us as individuals and where we are at as a band.“

Higher Power haben sich auf eine Reise begeben, die sie seit ihrem Eintritt in die Yorkshire Hardcore-Szene im Jahr 2015 an Orte geführt hat, die sie zuvor nicht für möglich gehalten hätten. Ihre Anfänge waren geprägt von einer unbeschwerten Fröhlichkeit, in der sie Musik legendärer Bands wie Leeway und Merauder für eine neue Generation fortführten und feierten. Ihre ersten beiden Auftritte fanden im Keller des Hauses von The Flex und auf einer frühen Version des Outbreak Fest statt. In den zehn Jahren, die seitdem vergangen sind, haben sie jede Herausforderung und Wendung der Musikindustrie erlebt. Sie tourten mit Bands wie Alexisonfire, Neck Deep, Knocked Loose und Angel Du$t und unterschrieben schließlich bei Roadrunner Records für ihr zweites Album 27 Miles Underwater. Diese Erfolge hätten bis vor kurzem für eine Hardcore-Band ihrer Art als unerreichbar gegolten. Doch während sie die Mechanismen der Branche erlebten, die normalerweise den höchsten Rängen des Rock vorbehalten sind, bemerkten sie auch, dass sie sich von den Dingen entfernten, die sie ursprünglich dazu motiviert hatten, diesen Weg zu gehen.

Das Ergebnis, wenn sie das, was sich für sie richtig anfühlt, an erste Stelle setzen, ist das Album There’s Love In This World If You Want It. Dieses Werk verkörpert den Geist von Higher Power auf eine Weise, die nur von denen geschaffen werden kann, deren Herzen wirklich mit der Band verbunden sind. Sie haben Schichten von Annahmen und Ideologien, die von anderen auf sie projiziert wurden, abgetragen und sich erneut auf die genreübergreifenden Experimente konzentriert, die sie ursprünglich zur gemeinsamen Schöpfung inspiriert haben. Das Resultat sind neun Songs, die genau zeigen, woraus sie gemacht sind, in einem schreienden Regenbogen von Farben.

There’s Love In This World If You Want It – Trackliste:

1. Absolute Bloom

2. Count The Miles

3. All The Rage

4. Better

5. Two Doors Down

6. Lunar Tuesday

7. Kaleidoscope

8. Wide Awake

9. My Sweet Surrender

Higher Power online:

https://www.facebook.com/higherpowerleeds/

https://www.instagram.com/higherpowerleeds/