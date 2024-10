Atlantean Kodex: kehren auf die Bühne zurück

Nach einer längeren Pause von Liveshows kehren Atlantean Kodex auf die Bühne zurück. Die Epic-Metaller sind als Co-Headliner für das Keep It True Rising V – The Final Chapter vom 2. bis zum 4. Oktober 2025 bestätigt.

Atlantean Kodex und das Keep It True starteten fast zeitgleich in den frühen 2000er-Jahren und wuchsen gemeinsam, blieben sich und ihren Wurzeln aber treu. Die Rückkehr auf das KIT bedeutet auch eine über 20-jährige Freundschaft zwischen der Band und dem Festival. Atlantean Kodex sind der perfekte Act für die Annihilation Of The Posthalle. Ende 2025 wird der Konzertbetrieb in der Würzburger Posthalle eingestellt.

Weitere bestätigte Bands sind:

High Spirits, Riot City, Helvetets Port, Grendel’s Sÿster, Power Surge, Seven Sisters, Lady Beast

Tickets sind im Verkauf verfügbar, ihr könnt sie bekommen bei: www.keep-it-true.de/tickets

oder bei Reservix:

Donnerstag: https://posthalle.reservix.de/p/reservix/event/2323681

Wochenende: https://posthalle.reservix.de/p/reservix/event/2323620