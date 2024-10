Sleep Theory: haben neue Single mit Video „Paralyzed“ veröffentlicht

Die vierköpfige Band Sleep Theory – Sänger Cullen Moore, Gitarrist Daniel Pruitt, Bassist Paolo Vergara und Schlagzeuger Ben Pruitt – war eine der größten Erfolgsgeschichten des Jahres 2023. Das Jahr 2024 hat sich für das Quartett, das keinerlei Anzeichen einer Verlangsamung erkennen lässt, als ebenso gewaltig erwiesen. Nun veröffentlichten Sleep Theory das kraftvolle Performance-Video zu Paralyzed. Das Video zeigt die Band bei dem, was sie am besten kann – und das ist live spielen!

„Paralyzed ist ein Stück, das von den inneren Kämpfen handelt, denen wir uns stellen, und von dem Versuch, diese Hindernisse zu überwinden, während wir versuchen, weiterzugehen und inneren Frieden zu finden“, erklärt die Band. „Dies ist der härteste Track, den Sleep Theory bisher veröffentlicht hat, und die Intensität dieser Platte soll helfen, das Ausmaß dieser inneren Kämpfe zu vermitteln.“

Anfang des Sommers veröffentlichte die Band das Video zur brandneuen Single Stuck In My Head. Der Song ging ab wie eine Rakete und hat Radio und Streaming absolut dominiert. Er landete auf Platz 1 des Bug Uns Countdowns von SiriusXM Octane und ist derzeit auf Platz 10 der Billboard Hot Hard Rock Songs Charts und auf Platz 18 der Active Rock Charts. Das Album wurde seit seiner Veröffentlichung 16,6 Millionen Mal gestreamt und verzeichnet kontinuierlich 1 Million Streams pro Woche.

Ones To Watch bezeichnete den Song als „ohrwurmverdächtig“ und erklärte: „Der Track macht seinem Namen alle Ehre und beginnt mit druckvollen, hochoktanigen Percussions, erdrosselnden Gitarrenriffs und tiefen Basslinien, die sich zu einem mitreißenden Klangteppich verweben, der Moores geschmeidige, satte Adlibs unterstützt.“

Sleep Theory werden nächsten Monat zum ersten Mal überhaupt als Support für Falling In Reverse durch Europa touren. Zum Abschluss des Jahres 2024 werden sie Daughtry in den USA bis weit in den Dezember hinein unterstützen. Im Januar werden sie bei einer einmaligen Show mit Beartooth und Dayseeker auftreten. Alle derzeit bestätigten Termine in DE sind unten aufgeführt, weitere Tourneen und Live-Auftritte sind für 2025 angedacht und geplant.

Sleep Theory w/ Falling In Reverse:

Nov 16 — Würzburg — Posthalle – Sold Out

Nov 19 — München — Zenith – Sold Out

Nov 20 — Berlin — Velodrom

Nach der Veröffentlichung der Paper Hearts EP über Epitaph im letzten Jahr haben es Sleep Theory geschafft, weltweit über 182 Millionen Streams anzuhäufen und dabei stetig fünf Millionen Streams pro Woche zu erreichen. Sie spielten auf der Hauptbühne großer Festivals, wo sie schnell zu einer der meistgesuchten Bands des Line-Ups wurden. Sie gingen zusammen mit Shinedown und Beartooth auf Tour, erreichten zwei Top-10-Radiosingles, einen Top-5-Hit mit ihrem Song Fallout, hatten zahlreiche virale Momente in den sozialen Medien und begannen mit der Arbeit an einem kompletten Album. Seit ihrem Auftauchen in der Szene haben sich Sleep Theory von Erfolg zu Erfolg gesteigert. Die Band wurde von Loudwire für ihre Fähigkeit gelobt, „2000er Arena-Rock und Nu-Metal mit ihrem hymnischen, metallisch angehauchten Sound für die Zukunft zu adaptieren, der jedem Fan von Linkin Park und Konsorten gefallen würde.“

„Mitreißend, gefühlvoll und entwaffnend zugleich ist Sleep Theorys supergeladene Single Numb alles, was ein Radio-Rock-Fan sich wünschen kann. Man wird sie noch tagelang nachsummen.“