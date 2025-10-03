70000Tons Of Metal 2026: Live-Debüt von VBO

Miami, Florida — Ganz im Sinne unvergesslicher Erlebnisse und exklusiver Auftritte wird die Ausgabe 2026 von 70000Tons Of Metal, The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise, die allererste Live-Performance von VBO auf der Bühne präsentieren. VBO, auch bekannt als Vice Business Only, ist eine turbogeladene Fusion aus Synthwave-Swagger und Heavy-Rock-Power und ein neu gegründetes Projekt von Francesco Cavalieri, bekannt als Leadsänger der italienischen Power-Metal-Band Wind Rose, und dem Elektronik-Künstler Simone Giusti.

Das viertägige schwimmende Festival, das im Januar 2026 von Miami, Florida, nach Nassau, Bahamas, und zurück segelt, wird VBO auf seiner internationalen Bühne willkommen heißen und damit das offizielle Live-Debüt der Band zusammen mit 59 anderen Acts aus der globalen Metal-Szene kennzeichnen.

Obwohl Details zu VBO bewusst nur spärlich bekannt gegeben wurden, signalisiert das Projekt eine neue kreative Richtung für Cavalieri, dessen Arbeit mit Wind Rose ihm Anerkennung für seine kraftvolle Stimme und seinen theatralischen Performance-Stil eingebracht hat. Mit VBO erkundet Cavalieri neues musikalisches Terrain und bietet einen Sound, der sich von seinen früheren Werken unterscheidet, aber dennoch auf der Intensität und dem charakterorientierten Storytelling basiert, für die er bekannt ist.

„Wir sind VBO: Vice Business Only. Habt ihr wirklich gedacht, ihr könntet ohne uns in See stechen? Was wäre das für eine Party ohne die Bad Boys? Vergesst es …“, sagte die Band. „Das ist der Plan, Ohren auf: Wir bringen Champagner, unsere Leidenschaft und unsere Ärsche auf die Bühne der metaligsten Kreuzfahrt der Welt: Miami – Nassau. Wir werden zwei Weltpremierenkonzerte unseres 80er-Jahre-Synthwave-Metal spielen und ihr werdet die ersten Zeugen unseres Aufstiegs zur Macht sein, genau rechtzeitig, um euch uns anzuschließen. Und wenn uns der Champagner ausgeht? Dann holen wir uns neue Flaschen von unseren Freunden in Vice City. Wenn ihr uns mögt, kommt vorbei und ihr seid unsere Ehrengäste, versprochen. Und für diejenigen, die uns nicht mögen, hoffen wir, dass sie Spaß daran haben, nach Miami zurückzuschwimmen. Bringt ein schönes, elegantes Outfit mit … Das wird euch in beiden Fällen nützlich sein.“

Cavalieri wird auch separat mit Wind Rose auftreten und ist damit nach dem erfolgreichen früheren Gastspiel der Band bereits zum wiederholten Mal an Bord der Kreuzfahrt 70000Tons Of Metal. Fans haben die einmalige Gelegenheit, beide Seiten von Cavalieris musikalischer Identität in einem epischen Setting zu erleben.

Shoutout-Video der Band:

51 von 60 Bands sind bereits angekündigt und der Ticketverkauf ist in vollem Gange. Die Sailors aus weltweit über 80 Nationen sollten sich also bereit machen, um die Reise ihres Lebens an Bord dieses schwimmenden Festivals in der Karibik nicht zu verpassen – und sich den United Nations Of Heavy Metal At Sea anzuschließen.

Hier ist das aktuelle Line-up für die 2026er-Ausgabe:

Amorphis

Anthrax

Arkona

Beast In Black

Bloodred Hourglass

Cemetery Skyline

Darkane

Dark Tranquillity

Dødheimsgard

Dragonland

Dust Bolt

Eluveitie

Ereb Altor

Firewind

Gama Bomb

Groza

Haggard

Harakiri For The Sky

Heathen

Hiraes

Hirax

Hour Of Penance

Ignea

Illdisposed

Illumishade

In Mourning

Insomnium

Izegrim

Kamelot

Kanonenfieber

Orden Ogan

Paradise Lost

Persefone

Rhapsody Of Fire

Royal Hunt

Satan

Saturnus

Seven Spires

Skeletal Remains

Skyclad

Soen

Soilwork

Suidakra

Tribulation

Týr

Vader

VBO

Vio-Lence

Wind Rose

Wolf

Xandria

… und 9 weitere!

Bleib dran und erhalte weitere Updates und Ankündigungen, zum Beispiel zu Vorverkaufsterminen, indem du regelmäßig unserer Webseite www.70000tons.com und @70000tons auf allen Social-Media-Kanälen folgst.

Über 70000Tons Of Metal

70000Tons Of Metal ist The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise. Dieses außergewöhnliche und einzigartige schwimmende Festival, welches seit der ersten Fahrt im Jahr 2011 zehn Mal in Folge ausverkauft war, findet nun an Bord eines der größten Luxus-Passagierschiffe der Welt statt. Mit 60 internationalen Heavy-Metal-Bands, die auf vier Bühnen auftreten, beherbergt 70000Tons Of Metal die weltgrößte Open-Air-Bühnenkonstruktion auf hoher See.

Die Reisenden können das Heavy-Metal-Festivalerlebnis ihres Lebens mit allen Vorteilen genießen, die eine Kreuzfahrt zu bieten hat: kostenloses feines Dinieren, Bars, die nie schließen, 24-Stunden-Zimmerservice sowie viele weitere Annehmlichkeiten auf dem Schiff.

Alle 60 Bands an Bord spielen zweimal – insgesamt gibt es vier Konzert-Locations an Bord: Ein Konzertsaal, das Royal Theater, erstreckt sich über fünf Etagen. Die Star Lounge bietet ein persönlicheres und lokales Club-Ambiente. Im Studio B, der dritten Indoor-Bühne an Bord, kommt Arena-ähnliche Stimmung auf. Die Pool Deck Stage ist schließlich zweifelsohne die bemerkenswerteste: Die größte Open-Air-Bühnenkonstruktion der Welt, die auf hoher See unterwegs ist. Diese riesige Bühne wird von Bars, Pools und sogar Whirlpools gesäumt, die in die Bühne selbst integriert sind und es den Reisenden ermöglichen, ihre Lieblings-Metal-Bands zu sehen, während sie in einem Whirlpool entspannen.

Diese viertägige Kombination aus Heavy-Metal-Musikfestival und Karibik-Urlaub bietet 3.000 Metalheads die unglaubliche Möglichkeit, das Event Seite an Seite mit allen Bands an Bord zu erleben. Da es keine VIP-Bereiche gibt, ist es im wahrsten Sinne des Wortes so, als hätte jeder einen Backstage-Pass. Mitreisende haben nicht nur uneingeschränkten Zugang zu mehr als 120 Live-Auftritten (alle Bands spielen zweimal), sondern jedes Ticket beinhaltet auch Meet & Greets mit jeder Band, intime Masterclasses mit ausgewählten Artists und exklusive Live- und Hörpremieren mit unveröffentlichtem Material. Darüber hinaus haben die Teilnehmenden vollen Zugang zum „Jamming in International Waters All Star Jam“ – einer einzigartigen Jam-Session, bei der eine Reihe von Musikvirtuosen gemeinsam auf der Bühne klassische Metal-Songs spielt.

Die Mitreisenden haben außerdem die besondere Gelegenheit, mit ihren Lieblingsmusikern auf einer „Artist Escorted Shore Excursion“ ein karibisches Traumziel zu erkunden – ein weiteres exklusives Angebot von 70000Tons Of Metal.

Weitere Informationen über 70000Tons Of Metal 2026, einschließlich FAQs, Angaben zum Schiff und Kontaktinformationen, gibt es auf 70000tons.com.