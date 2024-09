70000Tons Of Metal 2025: Swallow The Sun featuring Ballet Finland führen „Plague Of Butterflies“ auf

Die finnischen Metal-Ikonen Swallow The Sun und das avantgardistische Ballet Finland werden im Rahmen von 70000Tons Of Metal 2025 ihre gemeinsame Performance Plague Of Butterflies präsentieren. Diese einzigartige Aufführung wird im Januar 2025 im Rahmen von The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise, mit zwei separaten Aufführungen des Werks an Bord ihre Weltpremiere außerhalb Finnlands feiern. Im Anschluss an jede der beiden Aufführungen von Plague Of Butterflies werden Swallow The Sun außerdem zwei unterschiedliche reguläre Sets spielen.

Plague Of Butterflies ist eine Geschichte über die Einsamkeit in einer Welt, die von einer Seuche heimgesucht wird, und die Aufführung ist eine innovative und hypnotische Verschmelzung von Swallow The Suns beschwörendem Melodic-Death/Doom-Metal-Sound mit dem zeitgenössischen Tanz des Ballet Finland. Das ursprünglich 2008 komponierte Stück sollte als Ballett choreografiert werden und ist nun, 16 Jahre später, nach einigen unseligen Rückschlägen endlich bereit, auf die Bühne gebracht zu werden.

Juha Raivio von Swallow The Sun erklärt: „Als ich die Musik für Plague Of Butterflies schrieb, wusste ich nicht, dass die Geschichte von Isolation und Verlust sowohl im persönlichen Leben als auch später im gesellschaftlichen Leben wahr werden würde, als die Pandemie die Welt um uns herum heruntergefahren hat. Jetzt scheint sich der Kreis zu schließen, denn das Stück wurde in der Form zum Leben erweckt, für die es immer gedacht war. Vielen Dank, Ballet Finland.“

Der Schauplatz für diese Aufführung wird an Bord des Kreuzfahrtschiffes sein. So bietet sich den Besuchern ein einzigartiges Erlebnis, bei dem sich Live-Musik und dynamische Choreografien in einem für eine solche Zusammenarbeit bisher nie dagewesenen Rahmen vereinen – an Bord einer Heavy Metal Cruise.

Nach drei restlos ausverkauften Shows in Helsinki gab es eine große Nachfrage nach weiteren Aufführungen. Die Performance von Plague Of Butterflies inmitten der außergewöhnlichen Kulisse von 70000Tons Of Metal 2025 in der Karibik verspricht daher ein historisches und zukunftsweisendes Ereignis zu werden, das auf einmalige Weise die Energie des Metal mit der Kunst des Balletts verbindet.

Juha Raivios exklusive Videobotschaft zur anstehenden atemberaubenden Performance von Swallow The Sun und Ballet Finland an Bord von 70000Tons Of Metal ist ab sofort auf YouTube verfügbar:

70000Tons Of Metal 2025 findet vom 30. Januar bis zum 3. Februar an Bord der Independence Of The Seas statt, die von Miami, Florida, nach Ocho Rios, Jamaika, und zurück fährt. Mit an Bord sind 60 Bands, von denen jede ZWEIMAL auftritt – einmal auf dem Weg nach Jamaika und einmal auf dem Rückweg nach Florida: So können Fans die Show von Swallow The Sun featuring Ballet Finland gleich zweimal genießen!

Das aktuelle Line-Up umfasst:

Arcturus

Benighted

(2 Special Sets mit dem Album Carnivore Sublime sowie einem Best Of-Set)

Beyond Creation

Candlemass

(zelebrieren ihre 40 Years Of Doom)

Crownshift

Decapitated

(2 Special Sets mit den Alben Nihility und Cancer Culture)

Delain

Emperor

(2 Special Sets: In The Nightside Eclipse und Anthems To The Welkin At Dusk)

Finntroll

(2 Special Sets: ein Dark Set, dass sich auf das dunklere Repertoire konzentriert und ein Light Set, dass die “Party”-Seite der Band beleuchtet)

Flotsam & Jetsam

(2 Special Sets: Doomsday For The Deceiver und No Place For Disgrace)

Hammerfall

In Extremo

(2 spezielle Best Of-Sets als Teil ihres 30-jährigen Jubiläums)

Kalmah

(2 Special Sets mit den Alben They Will Return und Swampsong)

Majestica

Mork

Onslaught

(2 Special Sets, bei denen sie Power From Hell (zu Ehren von dessen 40. Jubiläum) und The Force spielen)

Samael

(2 Special Sets, bei denen sie Ceremony Of Opposites und Passage spielen)

Septicflesh

Sepultura

(Offizielle Farewell At Sea Shows)

Sonata Arctica

Stratovarius

(2 Special Sets mit dem Album Visions und einem Best Of”-Set)

Subway To Sally

(2 Special Sets, eines zur Feier des 20. Jubiläums des Albums Nord Nord Ost sowie einem exklusiven Party Best Of-Set)

Swallow The Sun feat. Ballet Finland

(2 Special Sets mit Aufführungen von Plague Of Butterflies featuring Ballet Finland, gefolgt von zwei unterschiedlichen regulären Sets)

Tankard

The Kovenant

(2 Special Sets mit dem Nexus Polaris Album und einem Best Of-Set)

The Zenith Passage

Trouble

(2 Special Set, eines zu Ehren des 40. Jubiläums des Albums The Skull sowie ein Best Of-Set)

Twilight Force

(2 Special Sets mit dem Album Dawn Of The Dragonstar und einem Best Of-Set)

Unleash The Archers

Weitere 31 Bands werden noch angekündigt.

1 Kreuzfahrtschiff, 60 Metal-Bands, 4 Tage, nur 3000 Tickets. Da es keine VIP-Bereiche gibt, ist es wirklich so, als hätte jeder einen Backstage-Pass, was die Veranstaltung zu einem unglaublich beliebten Event macht, zu dem jedes Jahr Fans aus über 70 Ländern anreisen (die Organisatoren bezeichnen sich selbst stolz als die „United Nations Of Heavy Metal At Sea“). Es gibt nur noch wenige Tickets für 70000Tons Of Metal 2025 – wie jedes Jahr mit einem Line-up von Top-Metal-Bands und exklusiven Auftritten!

Jetzt buchen unter: 70000tons.com

Über Swallow The Sun

Swallow The Sun, gegründet 2000 in Jyväskylä, Finnland, gehören zu den Pionieren des Melodic Death/Doom Metal. Die Band ist bekannt für ihre einzigartige Mischung aus melancholischen Melodien und erdrückender Härte und hat sich zu einem Eckpfeiler der finnischen Metal-Szene entwickelt. Ihre Musik zeichnet sich durch atmosphärische Tiefe aus, die die langsamen, melancholischen Riffs des Melodic Doom/Metal mit der intensiven Aggression und den komplizierten Arrangements des Death Metal verbindet. Im Laufe der Jahre haben Swallow The Sun mehrere von der Kritik hochgelobte Alben veröffentlicht, darunter The Morning Never Came, When A Shadow Is Forced Into The Light und Moonflowers, die ihren Ruf als Schöpfer emotional starker und klanglich ausladender Musik gefestigt haben.

Die Live-Auftritte der Band sind bekannt dafür, besonders mitreißend und gefühlvoll zu sein und gehen oft mit aufwendigen visuellen Effekten und einer starken Bühnenpräsenz einher. Swallow The Sun tourten bereits ausgiebig durch Europa, Nordamerika und darüber hinaus, teilten die Bühne dabei mit einigen der größten Namen im Metal und erspielten sich eine treue internationale Anhängerschaft. Ihre Zusammenarbeit mit Ballet Finland für Plague Of Butterflies stellt eine neue künstlerische Richtung dar, die die Grenzen ihrer Musik in den Bereich der interdisziplinären Performance-Kunst verschiebt.

Über das Ballet Finland

Das Ballet Finland ist eine zeitgenössische Ballettkompanie, die für ihre innovative und grenzüberschreitende Herangehensweise an den Tanz bekannt ist. Das Ballett hat sich in der finnischen Tanzszene als eine führende Kraft etabliert und wird für seine Fähigkeit gefeiert, traditionelle Ballett-Techniken mit moderner Sensibilität zu verbinden und Aufführungen zu kreieren, die sowohl visuell beeindruckend als auch intellektuell anregend sind.

Unter der visionären Federführung der künstlerischen Leiterin Helena Hiltunen hat das Ballet Finland für sein experimentelles und eklektisches Repertoire viel Beifall bekommen. Die Arbeit des Balletts umfasst oft Elemente aus verschiedenen künstlerischen Disziplinen, darunter Theater, Multimedia und bildende Kunst, um eindringliche und multidimensionale Aufführungen zu erschaffen. Dieser interdisziplinäre Ansatz ermöglicht es dem Ballet Finland, komplexe Themen und Emotionen zu erforschen, die Grenzen des konventionellen Balletts zu überschreiten und das Publikum auf neue und aufregende Weise zu begeistern

Die Aufführungen des Ballet Finland sind für ihre emotionale Tiefe und künstlerische Innovation bekannt, wobei das Repertoire des Ensembles eine breite Palette zeitgenössischer Werke umfasst – von abstrakten Stücken bis hin zu erzählenden Balletten, die jeweils eine unverwechselbare Mischung aus Bewegung, Musik und visueller Gestaltung bieten. Das Ensemble widmet sich der Förderung neuer Talente und arbeitet sowohl mit etablierten als auch mit aufstrebenden Choreografen zusammen, um ihrer dynamischen und sich ständig weiterentwickelnden künstlerischen Vision gerecht zu werden.

Über 70000Tons Of Metal

70000tons Of Metal ist The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise. Dieses außergewöhnliche und einzigartige schwimmende Festival, welches seit der ersten Fahrt im Jahr 2011 zehnmal in Folge ausverkauft war, findet nun an Bord eines der größten Luxus-Passagierschiffe der Welt statt. Mit 60 internationalen Heavy-Metal-Bands, die auf vier Bühnen auftreten, beherbergt 70000tons Of Metal die weltgrößte Open-Air-Bühnenkonstruktion auf hoher See.

Die Reisenden können das Heavy-Metal-Festivalerlebnis ihres Lebens mit allen Vorteilen genießen, die eine Kreuzfahrt zu bieten hat: kostenloses feines Dinieren, Bars, die nie schließen, 24-Stunden-Zimmerservice sowie viele weitere Annehmlichkeiten auf dem Schiff.

Alle 60 Bands an Bord spielen zweimal – insgesamt gibt es vier Konzertlocations an Bord: Ein Konzertsaal, das Royal Theater, erstreckt sich über fünf Etagen. Die Star Lounge bietet ein persönlicheres und lokales Club-Ambiente. Im Studio B, der dritten Indoor-Bühne an Bord, kommt arenaähnliche Stimmung auf. Die Pool Deck Stage ist schließlich zweifelsohne die bemerkenswerteste: Die größte Open-Air-Bühnenkonstruktion der Welt, die auf hoher See unterwegs ist. Diese riesige Bühne wird von Bars, Pools und sogar Whirlpools gesäumt, die in die Bühne selbst integriert sind und es den Reisenden ermöglichen, ihre Lieblings-Metal-Bands zu sehen, während sie in einem Whirlpool entspannen.

Diese viertägige Kombination aus Heavy-Metal-Musikfestival und Karibik-Urlaub bietet 3.000 Metalheads die unglaubliche Möglichkeit, das Event Seite an Seite mit allen Bands an Bord zu erleben. Da es keine VIP-Bereiche gibt, ist es im wahrsten Sinne des Wortes so, als hätte jeder einen Backstage-Pass. Mitreisende haben nicht nur uneingeschränkten Zugang zu mehr als 120 Live-Auftritten (alle Bands spielen zweimal), sondern jedes Ticket beinhaltet auch Meet & Greets mit jeder Band, intime Masterclasses mit ausgewählten Artists und exklusive Live- und Hörpremieren mit unveröffentlichtem Material. Darüber hinaus haben die Teilnehmenden vollen Zugang zum „Jamming in International Waters All Star Jam“ – einer einzigartigen Jam-Session, bei der eine Reihe von Musikvirtuosen gemeinsam auf der Bühne klassische Metal-Songs spielt.

Die Mitreisenden haben außerdem die besondere Gelegenheit, mit ihren Lieblingsmusikern auf einer „Artist Escorted Shore Excursion“ ein karibisches Traumziel zu erkunden – ein weiteres exklusives Angebot von 70000Tons Of Metal.

Weitere Informationen über 70000tons Of Metal 2025, einschließlich FAQs, Angaben zum Schiff und Kontaktinformationen, gibt es auf 70000tons.com

Mitreisende und Fans sind außerdem eingeladen, sich der 70000tons Of Metal Community im The 70000Tons Of Metal Official Forum, auf Facebook, X (Twitter), Instagram, TikTok, YouTube, Telegram, und Spotify: @70000tons