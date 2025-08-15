70000Tons Of Metal: kündigen den allgemeinen VVK-Start für 2026 an

Miami, Florida — 70000Tons Of Metal, The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise verkünden mit Stolz den Start des öffentlichen Ticketverkaufs für die kommende Edition in 2026, am 19. August 2025 um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 70000tons.com. Das schwimmende Festival hält an seiner Tradition fest, ein unvergessliches Erlebnis mit 60 Bands aus aller Welt, die über vier Bühnen verteilt spielen – inklusive der legendären Pool Deck Stage, die weltgrößte Open-Air-Bühnenkonstruktion auf hoher See.

Zusätzlich zur Ankündigung des öffentlichen Ticketverkaufs, können 70000Tons Of Metal mit großer Freude verraten, dass die Thrash-Metal-Ikonen Anthrax sich dem Line Up für 2026 anschließen. Bekannt für ihre heißen Live Performances und ihre Diskografie, die ein ganzes Genre definiert hat, bringen Anthrax ihre unbändige Energie zur legendären Festival-Kreuzfahrt, wo sie zwei einzigartige Sets für Besucher spielen werden.

