Ten Low: Metalcore aus Südwestdeutschland meldet sich mit Debütsingle „Wings“

Die Metalcore/Hardcore-Band Ten Low aus Zweibrücken hat am 18. Juli 2025 ihre erste Single Wings samt Musikvideo auf allen Streamingplattformen veröffentlicht. Der Track besticht durch einen brachialen, dichten Sound und düstere Lyrics, die als Schrei nach geistiger und seelischer Befreiung verstanden werden können.

Gegründet wurde Ten Low Ende 2024. Anfang 2025 ging das Vierergespann ins Studio mit Produzent Sebastian Monzel (From Fall To Spring), um ihren rohen, kompromisslosen Sound festzuhalten. Insgesamt entstanden drei Songs, von denen in den kommenden zwei Monaten noch zwei weitere erscheinen werden – musikalisch vielseitiger, aber ebenso wuchtig wie Wings.

Ten Low setzen musikalisch auf eine Mischung aus Härte und Atmosphäre, inspiriert von Bands wie Knocked Loose, Paleface Swiss und Spiritbox. Die Mitglieder bringen reichlich Erfahrung aus früheren regional bekannten Formationen mit: Etienne (Vocals, ex Gone.), Maciej (Bass, ex Choking On Illusions), Max (Drums, ex Me In A Million) und Josh (Gitarre, ex When We Collide).

Mit Wings gibt Ten Low einen kompromisslosen Einstand – und macht klar, dass der Sommer 2025 laut wird.