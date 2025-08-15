Mädhouse: feiern „Get A Grip“ Videopremiere

Im vergangenen Monat haben die österreichischen Glam Metal Rocker von Mädhouse ihr von Fans und Kritikern gefeiertes Studioalbum Plead The Fifth über ROAR veröffentlicht. Die Gitarren am Anschlag und mit reichlich Hooks die ganze Stadien füllen könnten, präsentiert die Band nun ihr brandneues Video zu Get A Grip – eine Turbo-Hymne für lange Nächte, laute Amps und jede Menge Attitüde!

Getränkt in Sleaze, Swagger und ungefiltertem Rock’n’Roll-Spirit, zündet Get A Grip sofort den Motor, der den unverkennbaren Mädhouse-Sound antreibt. Der nächste Schritt in ihrer Mission, die Glam-Metal-Fackel in eine neue Ära zu tragen – kompromisslos, ungezähmt und bereit, zu feiern, als wäre es der Sunset Strip im Jahr ’89.

Über den Song sagt Bandgründer und Gitarrist Mikky Stixx:

„Vermeide diejenigen, die nur vorgeben, dein Freund zu sein, aber dich in Wirklichkeit nur ausnutzen wollen. Sei loyal zu deinen wahren Freunden. Alle anderen müssen zuerst ihren Grip finden.“

