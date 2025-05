Mädhouse: entfesseln „We Run Riot“ in brandneuer Videosingle

Nach den bereits veröffentlichten Songs Shotgun Rider und Wicked Hearts präsentieren uns die österreichischen Glam-Metal-Rocker von Mädhouse ein Musikvideo zu ihrer neuesten Single We Run Riot!

Der Track stammt von ihrem mit Spannung erwarteten neuen Studioalbum Plead The Fifth, das am 11. Juli 2025 über ROAR erscheint. Plead The Fifth wird auf CD, limitierter Vinyl-Edition (inkl. signierter Fotokarte) und digital erhältlich sein.

Über die neue Single verrät uns Gitarrist Mikky Stixx. „Es geht um den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Wir sind laut, wir sind stark und wir lassen uns nicht vorschreiben, was wir sagen sollen. Dies ist ein riesiger Mittelfinger an Regierungen, Politiker und die gesamte Bourgeoisie, die anderen vorschreiben wollen, wie sie zu leben haben! – Man hört unseren Wutausbruch schon von weitem … Wir starten einen Riot!“

Weitere Infos zu Mädhouse auf Time For Metal: