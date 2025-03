Mädhouse: enthüllen „Plead The Fifth“ Albumdetails

Die in Wien ansässige Glam Metal-Band Mädhouse hat ihr brandneues Studioalbum mit dem Titel Plead The Fifth für den 11. Juli 2025 über ROAR angekündigt. Ein Musikvideo zur ersten Vorab-Single Shotgun Rider feiert nun Premiere.

Plead The Fifth wird auf CD, in limitierter Vinyl-Edition (inklusive signierter Fotokarte) und in digitalen Formaten erhältlich sein.

Zum ersten Single-Release Shotgun Rider äußert sich Gitarrist und Songwriter Mikky Stixx: „Es gibt Freunde. Es gibt gute Freunde. Und es gibt Freunde, die in guten wie in schlechten Zeiten zu dir stehen. Egal was passiert. Selbst wenn du im Gefängnis landest. – Der Teufel kann uns egal sein, wir gehen mit voller Kraft voran.“

Mädhouse wurden 2017 von Mikky Stixx gegründet. Die Ursprünge der Band gehen auf ein spontanes Hard N‘ Heavy-Event zurück, bei dem sich 18 Rockmusiker versammelten, was zur Gründung der Band führte. Inspiriert von legendären Acts wie Mötley Crüe, Skid Row und Ratt kombinieren Mädhouse die rohe Energie des klassischen Glam Metal mit einem modernen Hard Rock-Einschlag. Ihr Sound ist unverwechselbar – griffige Riffs, hymnische Refrains und eine unerschütterliche Attitüde, die Aufmerksamkeit fordert. Seit ihrem Debüt hat sich die Band kontinuierlich weiterentwickelt und bleibt dabei ihrem wilden, rebellischen Geist treu.

Ihr erstes Album Money Talks Bullshit Walks (2019) stellte ihren energiegeladenen Stil vor, gefolgt von Bad Habits (2021), einem polierteren und aggressiveren Nachfolger. Mit Down ‚N‘ Dirty (2022) verfeinerten sie ihren Sound weiter, und nun, mit ihrem neuesten Release Plead The Fifth, das am 11. Juli über ROAR erscheint, überschreiten sie die Grenzen erneut mit schwereren Riffs, mutigeren Texten und einer elektrisierenden Präsenz!

Bekannt für ihre explosiven Live-Auftritte und ihre überdimensionale Bühnenpräsenz, fesselt Mädhouse weiterhin das Publikum weltweit. Die aktuelle Besetzung besteht aus Tommy Lovelace am Gesang, Mikky Stixx und Thommy Black an den Gitarren und Backing Vocals, Rickey Dee am Bass und Bobby B Bastard am Schlagzeug. Gemeinsam halten sie den Geist des Glam Metal lebendig und liefern hochoktanigen Rock, der niemals zurückweicht. Mit Plead The Fifth beweisen sie einmal mehr, dass Glam Metal alles andere als tot ist – er ist lauter, mutiger und wilder als je zuvor. Dreh die Lautstärke auf, schließe dich dem Wahnsinn an und lass den Rock ’n‘ Roll regieren!

Plead The Fifth Tracklist:

1. Midnite Fever

2. We Run Riot

3. Bring On The Night

4. Shotgun Rider

5. Wicked Hearts

6. Get A Grip

7. Live And Tease

8. It’s A Monster In My Head

9. I’ll See You In My Dreams

10. Mad To The Bone

11. Loveplace

12. I Die Alone

13. You Got The Tail Down

Mädhouse sind:

Tommy Lovelace – Vocals

Mikky Stixx – Guitars

Thommy Black – Guitars

Rickey Dee – Bass

Bobby B. Bastard – Drums