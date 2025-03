Sanhedrin – Heat Lightning

Artist: Sanhedrin

Herkunft: Brooklyn, New York City, USA

Album: Heat Lightning

Genre: Hard Rock, Heavy Metal

Spiellänge: 43:54 Minuten

Release: 14.03.2025

Label: Metal Blade Records

Link: https://www.facebook.com/sanhedrinband

Bandmitglieder:

Gesang, Bass – Erica Stoltz

Gitarre – Jeremy Sosville

Schlagzeug – Nathan Honor

Tracklist:

Blind Wolf Heat Lightning Above The Law The Fight Of Your Life King Of Tides Franklin County Line Let’s Spill Some Blood High Threshold For Pain When The Will Becomes The Chain

Da ist ja mal wieder echt Sahne drin bei Sanhedrin. Nein, ich habe mich nicht verschrieben. Es handelt sich um die US-Amerikaner Sanhedrin, die mit ihrem neuen Album Heat Lightning am 14.03.2025 aufwarten. Heat Lightning wird über Metal Blade Records als CD und in den Vinylformaten Black, Violet Blue Marbled, Ruby Red Marbled (500 Stück) und White, Purple Splatter (200 Stück) erhältlich sein.

Diesem Sanhedrin (obersten Gericht) steht die Hohepriesterin des Heavy Metals, Erica Stoltz, das Energiebündel aus Brooklyn (New York) vor. Ihr zur Seite stehen der Gitarren-Wizard Jeremy Sosville, der in der Vergangenheit bereits die Axt bei den Black Metallern Black Anvil geschwungen hat, und am Schlagzeug Nathan Honor. Wer das Power-Trio bisher noch nicht live erlebt hat, hat schlichtweg etwas verpasst. Ich durfte das Trio 2023 auf den Andernach Metal Days live erleben und Jeremy Sosville sogar ein paar Jahre früher bereits mit seiner anderen Combo Black Anvil, bei denen er wohl Ende 2024 ausgeschieden ist.

Beim vierten Album des Trios geht es mit Heat Lightning also wieder, wie bei Vorgänger Lights On, um Licht. Tatsächlich schaffen es Sanhedrin wieder, den (Licht) Schalter mit ihrem energetischen Mix aus Rock und Heavy Metal umzulegen. Gleich der Opener Blind Wolf ist ein geiler und typischer Sanhedrin-Song. Voller Energie, mit toller Stimme von Eric Stoltz und epischer Gitarrensoli von Jeremy Sosville. Nathan Honor treibt die beiden wunderbar vor sich hin, ohne sie aus dem Weg zu knüppeln.

Mit dem Titeltrack Heat Lightning zeigt das Trio, welches schon im 10. Jahr in dieser Zusammensetzung existiert, dass es nicht nur High Energy kann. Heat Lightning weist balladeske Züge auf, ohne an Kraft/Energie zu verlieren. Allerdings gefallen mir (als altem Balladenhasser) natürlich solche Songs wie das direkt darauffolgende Above The Law noch besser.

Bei Fight Of Your Life groovt man so richtig toll, bevor man mit King Of Tides eine bedrohliche, fast doomige Atmosphäre erzeugt. Gerade der Mittelteil besticht hier. King Of Tides scheint allerdings nur so etwas wie die Ruhe vor dem Sturm zu sein, denn mit Franklin County Line fegt man die vorangegangene Stimmung direkt wieder weg und Jeremy Sosville packt die Axt aus der Tasche. Let‘s Spill Some Blood ist ein Song, der für die geschmeidigen Ohren der Rocker gemacht ist. Die Stimme von Erica Stoltz dürfte hier jedem Öhrchen schmeicheln. High Threshold For Pain ist für mich dann der Knaller in der Zusammenarbeit des Trios auf diesem Album schlechthin.

Bei When The Will Becomes The Chain, dem abschließenden und längsten Song des Albums, hat man sich tempomäßig selbst etwas die Fesseln angelegt. Das ist allerdings nicht allzu schlimm, denn der Song wirkt irgendwie episch, mit toller Gesangsarbeit und Gitarrensolo.

Sanhedrin sind übrigens im Mai und Juni in unseren Gefilden unterwegs. Das Trio einmal live zu erleben, sollte man nicht verpassen! Hier die Termine:

22/05/25 DE – Stuttgart – Schwarzer Keiler w/ Savage Master

23/05/25 NL – Breda – Sonddog w/ Savage Master

25/05/25 BE – Diest – Hell w/ Savage Master

26/05/25 DE – Hamburg – Logo w/ Savage Master

28/05/25 SE – Järfälla/Stockholm – Klubb Fredagsmangel w/ Savage Master

30/05/25 SE – Gothenburg – Abyss w/ Savage Master

31/05/25 SE – Alvesta – Muskelrock Festival

03/06/25 DE – Frankfurt – Nachtleben w/ Savage Master

05/06/25 DE – Kassel – Goldgrube

06/06/25 DE – Gelsenkirchen – Rock Hard Festival

07/06/25 DE – Oldenburg – MTS Records

08/06/25 UK – London – Cart & Horses