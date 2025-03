Warbringer: enthüllen schaurige dritte Single „Through A Glass, Darkly“

Die Modern Thrash-Titanen Warbringer haben heute ihr neues Album Wrath And Ruin über Napalm Records veröffentlicht. Nun enthüllten sie die dritte Single Through A Glass, Darkly zusammen mit einem beeindruckenden offiziellen Musikvideo.

Die Mini-Epik Through A Glass, Darkly wurde von einem Gedicht des Zweiten Weltkriegs-Generals George Patton inspiriert, der davon überzeugt war, die Reinkarnation eines ewigen Kriegergeistes zu sein, der auf unzähligen Schlachtfeldern der Geschichte gekämpft und gestorben ist. Mit gotischen Gitarrenklängen und einer düsteren, mitreißenden Spannung schaffen Warbringer eine Atmosphäre, die so greifbar ist, dass man den Staub aus dem Grab husten wird.

Zum neuen Single sagt Frontmann John Kevill:

„Hier ist die dritte Single aus Wrath And Ruin, die epische Through A Glass, Darkly. Wir haben diese als Single gewählt, um die Vielfalt und Breite dieses Albums zu zeigen und etwas völlig anderes als die ersten beiden Singles zu bieten. Diese hat eine epische und dunkle, mystische Qualität sowie eine echte Energie, die zum Mitreißen einlädt. Der Song handelt von einem ewig reinkarnierenden Krieger, der seine Kämpfe und Schmerzen über die Schlachtfelder der Zeit hinweg erzählt. Dies basiert auf einem Gedicht des Zweiten Weltkriegs-Generals George Patton, und anscheinend glaubte der Mann wirklich, die Reinkarnation dieses ewigen Kriegers zu sein.

Für mich hatte diese Idee viel Kraft und Resonanz und funktioniert als kraftvolle Metapher für den fortwährenden menschlichen Kampf, dem wir alle gegenüberstehen. Ich fand auch, dass sein Gedicht einige wirklich großartige Zeilen hatte, von denen einige hier integriert sind. Der Track, geschrieben von Carlos Cruz, war ein Versuch, das epische Gefühl, das wir in Songs wie Defiance Of Fate und When The Guns Fell Silent hatten, in ein kürzeres Format zu packen, eine Art ‘Taschenepik’, wenn man so will. Besonders liebe ich das gefühlvolle Solo von Adam Carroll hier, und ich denke, der Schlussabschnitt ist einer der besten Gesangsmomente auf dem Album. Hier ist ein Song, um zum Himmel zu schauen und stoisch über Zeit und Vermächtnis nachzudenken… wir hoffen, dass ihr alle Through A Glass, Darkly und den Rest von Wrath And Ruin genießen werdet.“

Wrath And Ruin von Warbringer eröffnet mit dem zerstörerischen Duo aus The Sword And The Cross und A Better World die Pforten zur Katastrophe. Die düster-melancholischen Gitarrenklänge und die virtuose Präzision setzen sofort ein. Frontmann John Kevill bringt mit seinen leidenschaftlichen Proklamationen die Kritiker zum Schmunzeln, die die klaren Vorboten des gesellschaftlichen Zusammenbruchs mit ihrer fehlgeleiteten Optimismus ignorierten. Neuromancer rollt tief und gleichmäßig, während Blastmaster Carlos Cruz dem unwiderstehlichen Fist-Pumper ordentlich Dampf verleiht. Mit The Jackhammer entfaltet die Band ein wahres Chaos aus Riffs und ohrenbetäubenden Pinch-Dives. Through A Glass, Darkly begeistert mit köstlich-gotischen Akkorden und melodischen Leads, die Kevills bereits höllischen Gesang unterstreichen. Strike From The Sky zeigt das Markenzeichen des Thrash-Exzellenz, gefolgt von dem atmosphärischen, wahren Kult-Epos Cage Of Air, das mit seinen spannungsgeladenen, kunstvollen Duell-Gitarren aufwartet. Der Albumabschluss The Last Of My Kind setzt diesen dunklen, gotischen Weg fort, indem er mit synkopierten Oktavläufen um die eng verzahnten Melodeath-Riffs tanzt. Wrath And Ruin lässt Warbringer in die dunkleren Elemente ihres Sounds eintauchen und bietet eine kompromisslose und unerschütterliche Erkundung der bittersten Pillen des Lebens.

Wrath And Ruin Tracklist:

CD 1

The Sword And The Cross A Better World Neuromancer The Jackhammer Through A Glass, Darkly Strike From The Sky Cage Of Air The Last Of My Kind

CD 2

Firepower Kills (Live in Budapest, Ungarn – 7. April 2023) The Black Hand Reaches Out (Live in Budapest, Ungarn – 7. April 2023) Crushed Beneath The Tracks (Live in Nantes, Frankreich – 20. April 2023) Living Weapon (Live in Budapest, Ungarn – 7. April 2023) Woe To The Vanquished (Live in Budapest, Ungarn – 7. April 2023) Living In A Whirlwind (Live in Budapest, Ungarn – 7. April 2023) Guitar Solo/ Outer Reaches (Live in Nantes, Frankreich – 20. April 2023) Shellfire (Live in München, Deutschland – 5. April 2023) Descending Blade (Live in Krakau, Polen – 4. April 2023) Hunter-Seeker (Live in Krakau, Polen – 4. April 2023) Defiance Of Fate (Live in Budapest, Ungarn – 7. April 2023) Silhouettes (Live in Nantes, Frankreich – 20. April 2023) Remain Violent (Live in Budapest, Ungarn – 7. April 2023) Combat Shock (Live in Budapest, Ungarn – 7. April 2023) Total War (Live in Budapest, Ungarn – 7. April 2023)

Wrath And Ruin ist in folgenden Formaten erhältlich:

– 2CD Digisleeve

– 1-LP Gatefold Black Vinyl

– 1-LP Gatefold Marbled Vinyl mit 12-Zoll Booklet + Slipmat (nur im Napalm Records Mailorder – limitiert auf 300)

– CD + Shirt Bundle (nur im Napalm Records Mailorder)

– Digital Album

Warbringer haben kürzlich eine Nordamerika-Tournee als Co-Headliner zusammen mit den Death Metal-Veteranen Allegaeon angekündigt. Darüber hinaus wird die Band eine Europatour als Support für Decapitated und Cryptopsy spielen, ergänzt durch ausgewählte Festivalauftritte und deutsche Konzerte als Unterstützung für Kreator.

Hier sind die vollständigen Tourdaten:

Wabringer – The Vortex Of Violence North American Co-Headline Tour w/ Allegaeon

Support from Skeletal Remains & Summoning The Lich

03/18/25: San Diego, CA @ Brick by Brick

03/19/25: Phoenix, AZ @ Last Exit Live

03/20/25: Albuquerque, NM @ Launchpad

03/21/25: Oklahoma City, OK @ 89th Street Collective

03/22/25: Haltom City, TX @ Haltom Theater

03/23/25: Austin, TX @ Come and Take it Live

03/24/25: Corpus Christi, TX @ House of Rock

12/30/99: Conduit, @ Orlando

03/26/25: Orlando, FL @ Conduit

03/27/25: Jacksonville, NC @ Hooligan’s

03/28/25: Bensalem, PA @ Broken Goblet

03/29/25: Brooklyn, NY @ Woodshop

03/30/25: Montreal, QC @ Foufounes Electriques

03/31/25: Toronto, ON @ The Garrison

04/01/25: Detroit, MI @ The Sanctuary

04/02/25: Chicago, IL @ Reggies

04/03/25: Lawrence, KS @ The Bottleneck

04/04/25: Lincoln, NE @ Bourbon Theater

04/05/25: Denver, CO @ HQ

04/06/25: Salt Lake City, UT @ Metro Music Hall

04/08/25: Seattle, WA @ El Corazon

04/09/25: Vancouver, BC @ Rickshaw Theatre

04/10/25: Portland, OR @ Hawthorne Theater

04/11/25: San Francisco, CA @ DNA Lounge

04/12/25: Los Angeles, CA @ Teragram Ballroom

Warbringer – Infernal Bleeding Over Europe 2025

Supporting Decapitated w/ Cryptopsy & Carnation

03.05.25 UK – London / Incineration Fest

04.05.25 UK – Exeter / Phoenix

05.05.25 UK – Cardiff / The Globe

06.05.25 UK – Newcastle / Anarchy Brewery

07.05.25 UK – Glasgow / Slay

08.05.25 UK – Manchester / Academy 2

09.05.25 UK – Birmingham / XOYO

10.05.25 UK – Nottingham / Rescue Rooms

11.05.25 UK – Norwich / The Waterfront

13.05.25 FR – Lille / The Black Lab

14.05.25 NL – Enschede / Metropool

15.05.25 DE – Munich / Backstage

16.05.25 CH – Aarau / KiFF

17.05.25 DE – Lindau / Vaudeville

18.05.25 AT – Vienna / Szene

19.05.25 HU – Budapest / Dürer Kert

20.05.25 CZ – Prague / Fuchs2

21.05.25 DE – Schweinfurt / Stattbahnhof

22.05.25 DE – Dresden / Blauer Salon

23.05.25 PL – Kraków / Hype Park

24.05.25 PL – Warsaw / Proxima

26.05.25 DE – Berlin / Hole44

27.05.25 DK – Aarhus / Voxhall

28.05.25 DE – Hamburg / Logo

29.05.25 DE – Vechta / Gulfhaus

30.05.25 DE – Dortmund / Junkyard

31.05.25 BE – Sint-Niklaas / Casino

01.06.25 FR – Paris / La Machine

03.06.25 DE – Frankfurt / Das Bett

04.06.25 DE – Karlsruhe / Substage

05.06.25 IT – Milan / Legend Club

06.06.25 IT – Bologna / Locomotiv

07.06.25 FR – Lyon / Lions Metal Fest

Warbringer – Select EU Dates & Festival Appearances

12.07.35 NL – Emmen / PitFest 2025

20.07.25 DE – Heidelberg / Halle02 w/ Kreator & Rotting Christ

21.07.25 DE – Obdertraublin / Airport-Eventhall w/ Kreator & Rotting Christ

22.07.25 DE – Memmingen / Kaminwerk w/ Kreator & Rotting Christ

23.07.25 SK – Tolmin / Tolminator Festival

31.07.25 RO – Rasnov / Rockstadt Festival

02.08.25 PO – Vagos / Vagos Metal Fest

03.08.35 NL – Eindhoven / Dynamo Club

06.08.25 CZ – Jaromer / Brutal Assault Festival

07.08.25 BE – Kortijk / Alcatraz Fest

09.08.25 UK – Derbyshire / Bloodstock Festival

15.08.25 DE – Dinkelsbuhl / Summer Breeze Festival

16.08.25 CH – Kudrefin / Rock The Lakes Festival

Warbringer sind:

John Kevill – Vocals

Adam Carroll – Guitar

Carlos Cruz – Drums

Chase Becker – Gui

Chase Bryant – Bass