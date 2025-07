Mädhouse: veröffentlichen Musikvideo zu „It’s A Monster In My Head“ aus ihrem neuen Studioalbum „Plead The Fifth“

Die österreichischen Glam Metal-Rocker Mädhouse haben ein brandneues Musikvideo zu ihrem energiegeladenen Track It’s A Monster In My Head veröffentlicht. Der Song stammt von ihrem kürzlich erschienenen, von der Kritik gefeierten Studioalbum Plead The Fifth, das letzte Woche über ROAR veröffentlicht wurde.

Das neue Musikvideo von Mädhouse zu It’s A Monster In My Head kann jetzt hier gestreamt werden:

Mikky Stixx, Gründungsmitglied und Gitarrist von Mädhouse, äußert sich zu dem Song: „Nothing clouds your brain like the unfiltered consumption of nonsensical information. On the trip of being increasingly influenced by the media, we lose control over ourselves. You might as well take a noseful of mycotoxin. – On the prowl for satisfaction oh no, it´s a crying shame On the run from counteraction Insane is my middle name!“

Mehr Informationen zu Mädhouse und ihrem neuen Album Plead The Fifth findet ihr hier:

