Vader: kündigen Wiederveröffentlichung ihres Albums „Litany“ anlässlich des 25-jährigen Jubiläums auf Vinyl an

Die polnischen Death-Metal-Legenden Vader freuen sich, das 25-jährige Jubiläum ihres klassischen Albums Litany zu feiern, das ursprünglich 2000 bei Metal Blade Records veröffentlicht wurde. Zu diesem Anlass erscheint eine spezielle Vinyl-Neuausgabe.

Hier könnt ihr euch den gnadenlosen Eröffnungstrack Wings in der Remastered 25th Anniversary Version anhören:

Die ursprünglichen elf Tracks mit einer Laufzeit von 31 Minuten auf Litany wurden neu remastert für Vinyl von Wojtek Wieslawski im Hertz Recording Studio. Die LP enthält zudem ein 16-seitiges Booklet mit neuen Liner-Notes von Bandleiter, Gitarrist und Sänger Peter Wiwczarek.

Die Litany (25th Anniversary Re-Issue) LP wird am 6. Juni 2025 in folgenden Varianten und Auflagen von Metal Blade Records erhältlich sein:

• 180g schwarze Vinyl-LP (unbegrenzt)

• Klare violette marmorierte Vinyl-LP (unbegrenzt)

• Klare goldene Splatter-Vinyl-LP (limitiert auf 500 Exemplare)

• Blau-schwarze Splatter-Vinyl-LP (limitiert auf 200 Exemplare, Band-Edition)

• Goldbraune marmorierte Vinyl-LP (limitiert auf 400 Exemplare, USA)

Die Trackliste zu Litany (25th Anniversary Re-Issue) findet ihr hier im Time For Metal Release-Kalender:

Peter Wiwczarek von Vader äußerte sich in den Liner-Notes wie folgt über Litany: „Litany was definitely our fastest and most brutal album ever recorded…This year the album celebrates its quarter-century and we want to remind you of the power of these brutal riffs. The album returns to the stages in full form. Many of the songs haven’t been played since the 2000-2001 promotional tour. Some of them have never been played. I invite you to the world of Litany! Remember…you enter here at your own risk!“

Vader werden im Juni eine Sommerfestival-Kampagne starten, bei der die Band sich auf spezielle Litany-Sets bei einigen ausgewählten Shows konzentrieren wird, die ihr nicht verpassen solltet.

Vader – Live 2025

07.06.2025 Gdańsk (Poland) – Mystic Fest („Litany“ show premiere!)

15.06.2025 Leeuwarden (The Netherlands) – Into The Grave

19.06.2025 Zdunska Wola (Poland) – Alternatywna Zduńska Wola

20.06.2025 Legnica (Poland) – Spiżarnia

21.06.2025 Tarnów (Poland) – Przepraszam

26.06.2025 Spáleného Poříčí (Czech Republic) – Basinfirefest

28.06.2025 Viveiro (Spain) – Resurrection Fest

03.07.2025 Friesack (Germany) – Under The Black Sun Open Air

04.07.2025 Ballenstedt (Germany) – RockHarz Fest

11.07.2025 Torgau (Germany) – In Flammen Open Air

12.07.2025 Skępe (Poland) – Rockokop Fest

13.07.2025 Słupsk (Poland) – Motor Rock Pub

09.08.2025 Kortrijk (Belgium) – Alcatraz Fest

15.08.2025 Żilina (Slovakia) – Blasphemy Fest

16.08.2025 Dinkelsbühl (Germany) – Summer Breeze Open Air

22.08.2025 Spital Am Semmering (Austria) – Kaltenbach Open Air

29.08.2025 Łyski (Poland) – Lyski Rock Festival

30.08.2025 Zamość (Poland) – Zamość

31.08.2025 Barczewo (Poland) – Skarbiec Kultury Europejskiej

Bleibt dran für weitere Vader-News und Aktivitäten rund um das Litany-Jubiläum. Mehr Infos folgen in Kürze.

