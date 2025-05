Helldrifter: veröffentlichen neue Single und Video zu „Martyrs Of A Dying Age“

Martyrs Of A Dying Age eröffnet das Album Shell Of Inexistence (2025) von Helldrifter und katapultiert euch direkt in die dystopische Zukunft und Vision der Band!

Nach einem atmosphärischen Intro eröffnet Martyrs Of A Dying Age das Album und verschmilzt perfekt mit den düsteren, lyrischen Bildern einer Welt im atomaren Untergang. Ein kraftvolles, intensives Stück, das die Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit einer sterbenden Zivilisation einfängt.

Die kompromisslosen Fusionen aus klassischem Death Metal und Melodie, sowie kraftvolle Riffs, die an die alte Göteburger Schule erinnern, treffen auf mitreißende Grooves, die direkt zum Headbangen einladen. Stellt euch vor, At The Gates, Dark Tranquillity, Morbid Angel, Obituary, Death und Carcass vereinen ihre Kräfte – schnell, melodiös, präzise und gleichzeitig tödlich! Dennoch behalten Helldrifter ein sehr gutes Maß zwischen Härte und Melodie, sowie Geschwindigkeit und Groove. Alle Lieder überzeugen mit Abwechslung und geschickt gewählte Kompositionen. Teilweise erinnert Helldrifter – Shell Of Inexsistence an Klassiker wie Death’s Symbolic oder The Sound Of Perseverance – aber frisch und nicht als eingestaubte Kopie! Lyrisch befasst sich Shell Of Inexsistence mit düsteren und existenzbedrohenden Themen: Vom atomaren Ende der Menschheit, über die Psychoanalyse der menschlichen Seele, bis hin zu sozialkritischen Themen, wie Kriegen und Suizid. Shell Of Inexistence ist nicht nur ein kraftvolles musikalisches Statement, sondern auch ein intensives lyrisches Werk, das tief in die Abgründe der Psyche und Gesellschaft eintaucht.

Shell Of Inexsistence wurde unter der Leitung von Roland Böffgen und Helldrifter, in den Hard Drive Sound Studios in Stuttgart aufgenommen, produziert und gemixt. Die Gitarren- und Bassspuren wurden unter der Leitung von Vasilis Monopoulos in dem bandeigenen Studios aufgenommen. Der finale Feinschliff und das Mastering wurde von Kai Stahlenberg, im Kohlekeller Studio in Seeheim-Jugenheim, durchgeführt. Für die visuelle Umsetzung wurde Giannis Nakos (Remedy Design) beauftragt, der unter anderem bereits die Artworks für Suffocation, Morbid Angel, Cryptopsy oder The Crown realisierte. Shell Of Inexistence ist ein kraftvolles Statement im Death Metal, das Fans des Genres genauso fesseln wird wie Neulinge.

Unser Time For Metal Redakteur Michael E. konnte schon in das neue Album reinhören und hat acht von zehn Punkten vergeben. Hier kommt ihr zu seinem Review: