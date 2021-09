Helldrifter: veröffentlichen heute ihre neue Single „Red“

„Red ist unser zweiter Song aus dem kommenden Album Lord Of Damnation. Es ist ein Stück über einen Psychokiller, der buchstäblich verrückt wird, er hört eine Stimme, die ihm befiehlt, seine Opfer zu töten und zu foltern. Während seines Amoklaufs sieht er „alles in roten Farben“. Das ist auch das Thema in unserem kommenden Video. Das Video wurde in einer verlassenen Villa eines Papierfabrikbesitzers gedreht, die persönlichen Dinge des Mannes wurden alle zurückgelassen. Der Zahn der Zeit hat den Ort zerrissen und überall liegt Staub herum. Das ist die beste dystopische Umgebung für solche Aufnahmen“, so die Band.

