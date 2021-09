Volle Kraft Voraus Festival: erneut verschoben – neuer Termin: 17.09.2022

Neu-Ulm – Das Volle Kraft Voraus Festival, zu dem die Münchner Erfolgs-Rocker Eisbrecher alljährlich einladen, musste vor einigen Tagen aufgrund der immer noch aktuellen Pandemielage erneut verschoben werden. Neuer Termin ist nun der 17.09.2022. Location bleibt die Neu-Ulmer Ratiopharm Arena. Auch im Line-Up gibt es eine kleine Änderung zu vermelden: Anstatt Null Positiv werden Erdling nun das Indoor-Festival eröffnen.

Damit sieht das Billing nun wie folgt aus: Eisbrecher, VNV Nation, Lord Of The Lost, Unzucht, Maerzfeld und Erdling.

Die Band um Frontmann und Ex-Stahlmann-Gitarrist Nils Freiwald etabliert sich seit ihrem 2016 veröffentlichten Debütalbum Aus Den Tiefen beständig in der Szene. Eine gemeinsame Tour mit Megaherz und Unzucht bescherte der Formation zuletzt deutlich Aufwind. Derzeit arbeiten Erdling an ihrem neuen, vierten Studioalbum.

Bereits erworbene Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit, das gilt auch für die bereits 2020 erworbenen. „Wenn Ihr wollt, dass unser kleines, feines Volle Kraft Voraus-Festival weiterhin überlebt, dann behaltet bitte Eure Tickets, so wie wir das Line-Up 2020/2021 mit allen Künstlern und Freunden größtenteils in 2022 beibehalten“, äußern sich Eisbrecher. „Wir wollen Euch behalten, unsere Band, unsere Crew, unsere Art zu leben und zu musizieren und unsere Hoffnung, dass jeder Wahnsinn einmal ein Ende hat! Wenn Ihr Bands und Künstler in dieser schweren Zeit unterstützen wollt: Kauft Platten und besucht die Online-Shops….verschenkt VKV Festivaltickets für 2022…..das sichert Arbeitsplätze und hilft vielen zu überleben.

Solltet Ihr dennoch Rückfragen zu Euren bereits erworbenen Tickets haben oder zu dem neuen Termin in 2022 nicht teilnehmen können, so kontaktiert uns bitte per Email unter: info@eisland-entertainment.de“

Volle Kraft Voraus Festival

17.09.2022 – Neu-Ulm / Ratiopharm Arena

Eisbrecher

VNVNation

Lord Of The Lost

Unzucht

Maerzfeld

Erdling

Festivalinformationen + Tickets unter: www.vkv-festival.de