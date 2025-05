Phil Campbell And The Bastard Sons: kündigen Tour für Sommer 2025 und zwei exklusive Motörhead-Tribute-Shows an

In diesem Sommer werden Phil Campbell And The Bastard Sons auf UK/EU Tour gehen und ihre explosiven Live-Shows auf zahlreichen Bühnen präsentieren.

Mitten in der Tour dürfen sich die Fans auf zwei ganz besondere Abende freuen, die dem 50-jährigen Bestehen von Motörhead gewidmet sind – einer legendären Band, deren Erbe der Gitarrist Phil Campbell über mehr als 30 Jahre mitgestaltet hat. Diese exklusiven Tribute-Shows zu Ehren von Motörhead finden statt:

Phil Campbell And The Bastard Sons – Summer 2025 Tour

13.06.2025 UK – Dover / The Booking Hall

15.06.2025 DE – Herford / Kulturwerk

19.06.2025 DE – Siegburg / Kubana

15.07.2025 DE – Lichtenfels / Paunchy Cats

16.07.2025 DE – Karlsruhe / Stadtmitte

21.07.2025 DE – Aachen / Musikbunker

24.07.2025 UK – Carlisle / Old Fire Station (50 Years Of Motörhead)

15.08.2025 UK – Stockport / Holy Diver

16.08.2025 UK – Sheffield / Corporation (50 Years Of Motörhead)

Phil Campbell And The Bastard Sons werden bei zwei besonderen Veranstaltungen ein komplettes Set mit Klassikern von Motörhead spielen, darunter Hits wie Ace Of Spades und Overkill. Die Auftritte versprechen, roh, laut und mit der Intensität zu sein, die Fans von echten Rock’n’Roll-Veteranen erwarten.

Die Band ist bekannt für ihren beeindruckenden Katalog und ihre kompromisslose Haltung und rockt weiterhin Bühnen auf der ganzen Welt. Ob mit eigenem Material oder als Hommage an Lemmy und die Motörhead-Jahre – Phil Campbell And The Bastard Sons sind darauf ausgelegt, die Fundamente zu erschüttern.

Verpasst nicht die Gelegenheit, Phil und seine Jungs (mit einigen Überraschungen) live zu erleben.

Phil Campbell And The Bastard Sons online:

https://www.instagram.com/phil_campbell_and_the_bs/

https://www.facebook.com/PhilCampbellATBS/