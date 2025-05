Shadecrown: haben die zweite Single „Tear-Blind“ aus dem kommenden vierten Album 0 veröffentlicht

Die finnische Melodischen Death- / Doom-Metal-Band Shadecrown, die in Viitasaari ansässig ist, wird am 25. Juli 2025 ihr viertes Studioalbum 0 über Inverse Records veröffentlichen.

Bereits jetzt ist die zweite Single Tear-Blind, die mit Gastsängerin Sheila Bernal und Vilma Peltokangas am Cello aufgenommen wurde, aus dem kommenden Album 0 erschienen. Das Lyric-Video kann hier angesehen werden:

Die Band kommentiert die Single: „Tear-Blind is the story of a man reaching the end of his life, wishing that his last days would not be filled with the sorrow and pain of his loved ones. His last wish is to try to enjoy the moments we share while he is still here.“

0 – Trackliste:

1. The Art Of Grieving

2. In A State Of Agony

3. Fragile Chapters

4. Gone

5. Zero

6. Under The Waves

7. Inadequate

8. Tear-Blind

9. Repentance

Gastmusikerinnen:

Sheila Bernal – Gesang

Vilma Peltokangas – Cello

Cover-Artwork: Saku Tammelin

Komponiert und getextet von Saku Tammelin



Die Single Tear-Blind kann auf verschiedenen Streaming-Diensten angehört werden: https://push.fm/fl/shadecrown-tear-blind

Shadecrown wurde 2012 in Viitasaari gegründet und ist eine vielseitige Melodic-Death-Metal-Band, deren melancholische Melodien und Texte Geschichten über die dunkle Seite des Lebens erzählen. Bisher hat die Band drei Studioalben veröffentlicht: Agonia (2016), Riven (2019) und Solitarian (2021). Das Musikvideo zur ersten Single The Art of Grieving kann hier angesehen werden.

Shadecrown sind:

Jari Hokka – Gesang

Joonas Vesamäki – Gitarre

Tomi Tikka – Gitarre

Saku Tammelin – Keyboards

Janne Salmelin – Bass & Klargesang

Kalle Varonen – Schlagzeug

Shadecrown online:

https://www.facebook.com/shadecrownband

https://www.instagram.com/shadecrownband

https://shadecrown.bandcamp.com