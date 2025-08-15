Anchor & Burden: das neue Album „Sunken Fleet“ ist jetzt erhältlich

Anchor & Burden haben ihr neues Album Sunken Fleet veröffentlicht. Das progressive Avantgarde Doom-Jazz Post-Rock Outfit präsentiert mit diesem Werk eine Unterwasser-Odyssee, die durch versunkene Wracks, biolumineszente Lebensformen und gespenstische Echos der Vergangenheit führt.

Nach der Erkundung des Untergangs der Menschheit und dem Wandeln durch ihre verstrahlten Ruinen auf Extinction Level und Afterglow, tauchen Anchor und Burden nun in die Tiefen mit Sunken Fleet ein. Geisterhafte, mutierte Wesen treiben lautlos durch überflutete Reaktorräume und korrodierte Mannschaftsquartiere einst mächtiger Kriegsschiffe und Handelsschiffe. Rostender Stahl bietet nun Unterschlupf für jene, die sich vor weit furchtbareren Raubtieren verstecken, die im pechschwarzen Abgrund lauern. Seht euch das Teaser-Video zu Sunken Fleet hier an:

Musikalisch ebbt und fließt Sunken Fleet wie die Gezeiten: hypnotische Basslinien steigen und schwellen an, während schwebende Melodien und schimmernde Klanglandschaften durch weite subaquatische Bereiche gleiten. Organische und elektronische Drums vollführen ein geschwungenes Ballett mit den Gitarren und weben durch polyrhythmische Wellen, ähnlich wie Wasser, das durch die Maschinen sinkender Schiffe fließt.

Das Ergebnis ist eine immersive Klangreise — dunkel, traumhaft und gespenstisch schön. Taucht ein in die Tiefe und entdeckt die Sunken Fleet darunter.

Die gesamte Musik wurde von Anchor & Burden geschrieben und eingespielt. Aufgenommen von Arno Jordan in den Castle Studios, Röhrsdorf, Deutschland.

Mix von Stefano Castagna im Ritmo&Blu Studio. Mastering von Erik Emil Eskildsen.

Produziert von Markus Reuter und Alexander Paul Dowerk.

Artwork von Ruben Pang,

Grafikdesign von Alexander Paul Dowerk

Anchor & Burden ist eine kompromisslose progressive Avantgarde Doom-Jazz Post-Rock Band, die ihren eigenen Stil der kollektiven Instant-Komposition entwickelt hat, der die Normen der Musikschöpfung herausfordert. Die beiden 8-saitigen Touch-Gitarristen Markus Reuter und Alexander Dowerk zaubern mit ihren einzigartigen Instrumenten eine Vielzahl von Stimmungen: Von ätherischen Flüstern aus Sci-Fi-Reichen bis hin zu zerebraler Virtuosität, die die Psyche zerbricht, bis hin zu erdrückender Metal-Brutalität, die den Zuhörer nach Luft schnappen lässt.

Diese Musik ist sicherlich nicht einfach zu konsumieren, aber sie wird den kühnen Appetit derjenigen befriedigen, die sich für abenteuerliche Musik und unermüdlichen künstlerischen Ausdruck begeistern.

Anchor & Burden Besetzung:

Markus Reuter – Touch Guitars AU8 und S8, Soundscapes

Alexander Paul Dowerk – Touch Guitars S8

Bernhard Wöstheinrich – Keyboards und Elektronik

Asaf Sirkis – Schlagzeug und Percussion

Anchor & Burden online:

www.anchorandburden.com