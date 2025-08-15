Unleashed: entfesseln emotionale Single „To My Only Son“

Mit ihrer neuen Single To My Only Son präsentieren die schwedischen Death-Metal-Legenden Unleashed einen der ergreifendsten Songs ihrer bisherigen Karriere. Der Track stammt vom Album Fire Upon Your Lands, das heutr über Napalm Records erschienen ist.

Die Single ist ein kraftvoller Abschiedsbrief – ein letzter Gruß eines Vaters an seinen Sohn. Ein Aufruf zu Mut, Unabhängigkeit und innerer Stärke in einer Welt, die im Begriff ist, zu zerfallen. Fernab von Ruhm und Ehre steht hier das Vermächtnis im Mittelpunkt. Musikalisch getragen von schweren Midtempo-Riffs, düsteren Melodien und Johnny Hedlunds unverwechselbarem Growl, hebt sich der Song deutlich von der ansonsten erbarmungslosen Energie des zugehörigen Albums und der bisher erschienenen Singles ab. To My Only Son brennt langsam, gräbt sich als melancholische Hymne tief ins Gedächtnis ein – die doomige Atmosphäre vertont eindringliche Trauer und stille Größe im Angesicht des Krieges. Im letzten düsteren Vorboten des Infernos Fire Upon Your Lands zeigen sich Unleashed so nachdenklich wie selten – und zugleich so entschlossen wie eh und je.

Unleashed über To My Only Son:

„In Miklagard, bei den verbündeten Truppen und einer wohlverdienten Rast, schreibt ein sterbender Krieger seine letzten Worte an seinen einzigen Sohn. Er weiß, dass sie sich nie wiedersehen werden. Er fordert ihn auf, mutig zu sein, sich der Welt zu stellen – und der Held zu werden, der in ihm steckt. Und … seinen Vater loszulassen …“

