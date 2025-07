Unleashed: erheben ihre Hörner für die dritte Single/Lyric-Video „A Toast To The Fallen“

Die Saga geht weiter: Mit ihrer neuen Single A Toast To The Fallen präsentieren die Death-Metal-Veteranen Unleashed das nächste Kapitel in den epischen Chroniken von Odalheim. Dieser donnernde Track ist ein kraftvolles Tribut an die gefallenen Helden ihres mythischen Reiches. Als Vorgeschmack auf ihr kommendes 15. Studioalbum Fire Upon Your Lands, das am 15. August 2025 über Napalm Records erscheinen wird, entfesselt der Song unermüdliche Riffs, kampferprobte Melodien und gutturale Growls, die durch die Ruinen vergessener Reiche hallen.

In den Fußstapfen der härtesten Legionen des Genres entzünden Unleashed die Flammen des Widerstands mit einem Track, der rohe Emotionen und unermüdliche Aggression ausstrahlt. A Toast To The Fallen ist eine klangliche Eloge, durchtränkt von Ehre und Trotz, angetrieben von unermüdlichen Double-Kicks, zerdrückenden Mid-Tempo-Grooves und messerscharfem Gitarrenspiel.

Unleashed über A Toast To The Fallen: „In the aftermath of the great war, the Valkyries fly across the bloody sand dunes at the foot of Mount Sinai, choosing the Warriors who made the ultimate sacrifice and died fighting for our way of life. It is time for a toast for the fallen. They live forever in our hearts as they make their final journey to Valhalla.“

Seht euch das offizielle Lyric-Video zu A Toast To The Fallen hier an:

Von den ersten zerdrückenden Riffs in Left for Dead, während die Krieger von Midgard mit dem gefangenen Sohn des White Christ umgehen, taucht Fire Upon Your Lands die Hörer in das Chaos der Schlacht. Geschmiedet im Feuer unermüdlicher Aggression von Mastermind und Gründer Johnny Hedlund, setzen giftige Growls und Schlachtrufe den Ton für das halsbrecherische Meisterwerk. Brüllende Riffs und messerscharfe Soli entfesseln einen klanglichen Angriff, während Unleashed ein kraftvolles und triumphales Tribut an die im Kampf gefallenen Krieger schaffen. In der Zwischenzeit verlangsamt sich To My Only Son nur, um tiefer zu treffen, seine eindringlichen Melodien und von Doom durchzogene Atmosphäre verkörpern Trauer und Ehre im Angesicht des Krieges. In der Eklipse rufen sie die Midgard Warriors mit Hold Your Hammers High!, einem hymnischen Schlachtruf, der den Sohn von Thor ins Unbekannte begleitet. Angetrieben von purer Aggression und großartigen, kriegerischen Melodien, steht der Track als Zeugnis für die Meisterschaft der Band in der Kunst, Wikinger-Schlachthymnen zu kreieren.

Unleashed sagen über das Album: „Fire Upon Your Lands is our 15th album in 37 years. It is also a continuation of the storyline from the World of Odalheim, where the Midgard Warriors keep fighting for their way of life against their main enemy “White Christ”. We hope you appreciate this new Blot of eleven songs of pure Viking Death Metal. See you all on the road!

Fire Upon Your Lands – Tracklist:

1. Left For Dead

2. A Toast To The Fallen

3. The Road To Haifa Pier

4. War Comes Again

5. Fire Upon Your Lands

6. Loyal To The End

7. Midjardarhaf

8. Hail The Varangians!

9. To My Only Son

10. Hold Your Hammers High!

11. Unknown Flag

Die neue Veröffentlichung von Fire Upon Your Lands wird in verschiedenen Formaten erhältlich sein. Dazu gehören:

1LP Gatefold in Marbled Orange Red , streng limitiert auf 300 Exemplare

, streng limitiert auf 300 Exemplare 1LP Gatefold in Black

6-Page Digipak

Digital Album

1LP Gatefold in Splattered Translucent Turquoise/White , Black mit Vinyl Booklet und Slipmat, streng limitiert auf 200 Exemplare – bereits ausverkauft

, mit Vinyl Booklet und Slipmat, streng limitiert auf 200 Exemplare – bereits ausverkauft 1LP Gatefold in Black sowie ein Lighter und Patch Bundle, streng limitiert auf 50 Exemplare (bereits ausverkauft)

sowie ein Lighter und Patch Bundle, streng limitiert auf 50 Exemplare (bereits ausverkauft) Digipack sowie ein Lighter und Patch, streng limitiert auf 50 Exemplare (bereits ausverkauft)

Unleashed – Live-Termine 2025:

09.08.2025 CZ – Jaromer / Brutal Assault Festival

15.08.2025 DE – Dinkelsbühl / Summer Breeze Festival

21.08.2025 AT – Spital am Semmering / Kaltenbach Open Air

28.08.2025 – 30.08.2025 DK – Naestved / Naestved Metalfest

06.09.2025 DE – Crispendorf / Break Out Open Air

20.09.2025 FR – Nantes / Muscadeath Fest

05.10.2025 US – Chicago / Metal Threat Fest

18.10.25 MX – Monterrey / Cacique Metal Fest

25.10.2025 SE – Stockholm / Kulturhuset Stadsteatern

08.11.2025 DE – Lohr am Main / Chaos Unity Festival

Unleashed sind:

Johnny Hedlund – Bass, Gesang

Tomas Måsgard – Gitarren

Fredrik Folkare – Gitarren

Anders Schultz – Schlagzeug

