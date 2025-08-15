Insomniac: neue Single „Awakening“ als Hommage an Mike Morris

Die in Atlanta ansässigen, transzendentalen Post-Doom-Architekten Insomniac (mit Mitgliedern von Zoroaster, Deceased und Avedissian Pickups) präsentieren ihre neue Single Awakening, die dem kürzlich verstorbenen Gitarristen und Sänger Mike Morris gewidmet ist. Ihr Debütalbum Om Moksha Ritam wird am 05.09.2025 über Blues Funeral Recordings veröffentlicht.

Om Moksha Ritam (oder Liberation Through Merging With The Universal Rhythm) ist ein Konzeptalbum, das den Hörer auf eine akustische und spirituelle Reise durch verschiedene extreme Umgebungen mitnimmt und dabei deren Entschlossenheit, Prinzipien und Engagement auf die Probe stellt.

“Awakening ist die Synthese dieser Reise und der Höhepunkt sowohl unserer kollektiven spirituellen Reise als auch des Albums. Nachdem wir die Prüfungen und Umgebungen, die wir in den sieben Songs durchlebt haben, überstanden und letztendlich triumphiert haben, finden wir uns mit der Zeit, dem Raum, der Sicherheit und der gewonnenen Erfahrung, um endlich mit all unserem Fokus und unserer Absicht eine Verbindung zum Universum selbst herzustellen,” erklärt die Band.

Die Entschlossenheit von Insomniac wurde in letzter Zeit sicherlich auf die Probe gestellt. Nach der Ankündigung ihres Albums, einer bevorstehenden US-Tour mit dem Künstler Kal-El von Blues Funeral Recordings und der Aufnahme in das Line-up des diesjährigen RippleFest, erlebte die Band den plötzlichen Tod von Mike Morris, dem Gitarristen und Gründungsmitglied von Insomniac.

“Mike war einzigartig – eine süße und großzügige Seele, die immer da war, um seine guten Vibes zu verbreiten und dich auf die höhere Ebene zu heben, auf der er lebte. Ein Strandbum im Herzen – nie ohne eine Zigarette, Tecate oder Gitarre in der Hand. Wir waren so unglaublich glücklich, ihn als Bandkollegen und Freund zu haben. Der Einfluss, den er auf die Musik, die wir zusammen gemacht haben, hatte, ist unmöglich zu quantifizieren. Der Song, dieses Video und das Album sind alle dem Andenken an Mike Morris gewidmet.”

Wie es ihre Art ist, hat Insomniac beschlossen, den Weg fortzusetzen und ihre Musik mit der Welt zu teilen, indem sie eine weitere Reihe von Terminen rund um Ripplefest Texas hinzufügen. “Diese Musik war ihm und uns so wichtig, dass wir wussten, dass es genau das war, was er gewollt hätte. Den Weg müssen wir weitergehen.”

Die bevorstehenden Herbstshows:

16.09.2025 – Birmingham, AL @ Firehouse

17.09.2025 – Memphis, TN @ The Hi-Tone

18.09.2025 – Dallas, TX @ Armoury DE

19.09.2025 – Austin, TX @ Ripplefest

20.09.2025 – Houston, TX @ 19th Hole

21.09.2025 – Pensacola, FL – The Handlebar*

16.10.2025 – Asheville, NC @ The Odd*

17.10.2025 – Raleigh, NC @ The Pour House*

18.10.2025 – Brooklyn, NY @ TV Eye*

19.10.2025 – Cambridge, MA @ Sonia*

21.10.2025 – Philadelphia, PA @ Milk Boy*

22.10.2025 – Baltimore, MD @ Metro Gallery*

23.10.2025 – Youngstown, OH @ Westside Bowl*

24.10.2025 – Detroit, MI @ Sanctuary*

25.10.2025 – Chicago, IL @ Reggies Music Joint*

26.10.2025 – Milwaukee, WI @ X-Ray Arcade*

28.10.2025 – Lawrence, KS @ Bottleneck*

29.10.2025 – Tulsa, OK @ The Vanguard*

30.10.2025 – Austin, TX @ The Lost Well*

31.11.2025 – New Orleans, LA @ Holy Diver*

01.11.2025 – Panama City, FL @ Mosey’s*

02.11.2025 – Atlanta, GA @ Boggs Social*