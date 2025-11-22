Mystic Festival 2026: kündigt die nächsten vier Bands an

In der Welt des Metal müssen manchmal harte Entscheidungen getroffen werden. Tee oder Kaffee? Hölle oder Himmel? Amerikanischer oder europäischer Death Metal? In diesem Spiel der Karten setzen wir auf die gepanzerten Kriegsschiffe des alten Kontinents, vertreten durch Benediction, Grave, Unleashed und Severe Torture.

Benediction

Die unangefochtenen Death-Metal-Legenden von Benediction sitzen fest auf ihrem Thron. Die Band wurde in Birmingham, der Metal-Hauptstadt der Welt, gegründet. Ihr Debüt feierten sie 1990 mit dem Album Subconscious Terror, als Death Metal noch eine Neuheit war, die erst definiert werden musste. Benediction gehörten zu den Pionieren des Genres und sind bis heute seine Meister, eine der wenigen Bands, die ihr Werk nie mit Kompromissen befleckt haben. Sie kehren mit dem hervorragenden Ravage Of Empires zum Mystic Festival zurück.

Grave

Grave werdet ihr im Juni wieder im Shipyard in Danzig (Gdańsk) erleben. Wir dachten, wir würden diese Legende mit der Originalbesetzung nie wieder erleben. Und doch demolieren die ursprünglichen Mitglieder von Grave, die Ende der 80er und Anfang der 90er den Sound des schwedischen Death Metal prägten, derzeit Festival- und Clubbühnen. Sie sind seelenlos, hassen das Leben, und kommen mit einer Setlist, die sich um ihre Hits der 90er dreht. Was könnte man sich mehr wünschen?

Unleashed

Die Death-Metal-Wikinger kommen aus Schweden, um einen weiteren Kampf um Leben oder Tod zu führen. Johnny Hedlund war Mitglied von Nihilist, wahrscheinlich der einflussreichsten Band, die aus dem schwedischen Extrem-Underground der 1980er Jahre hervorging. Als seine ehemaligen Bandkollegen Entombed gründeten, entschied er sich, seinen Weg nach Valhalla allein fortzusetzen. Von ihrem Debüt, dem 1991 erschienenen Where No Life Dwells, bis zu ihrem neuesten, dem 15. Album Fire Upon Your Lands, sind Unleashed unbesiegt geblieben und spielen ihren einzigartigen, unverwechselbaren Death Metal aus dem eisbedeckten Norden.

Severe Torture

Get Torn From The Jaws Of Death – so lautet der Titel des neuesten Albums von Severe Torture, das vor einem Jahr veröffentlicht wurde. Die Band wurde in der zweiten Hälfte der 90er Jahre gegründet, als brutaler Death Metal noch kein modischer Sound war und nur von den wirklich blutdürstigen gespielt wurde. Seit ihrem Debütalbum Feasting On Blood haben Severe Torture ihren Ruf als eine der kompromisslosesten Death Metal-Bands in Europa aufgebaut, und heute weiß jeder Fan des Genres genau, welcher Kraft er gegenübersteht.

Aktuell erhältliche Tickets:

4-Tages-Frühbucherticket – 819 PLN

VIP-Ticket – 1299 PLN

Tickets sind auch über die eBilet-Plattform (hier) erhältlich, die Ratenzahlung anbietet – heute kaufen, später zahlen.

Das Festival wird Ihnen in Zusammenarbeit mit Antyradio präsentiert.

Weitere Informationen und Tickets sind auf der Festival-Website erhältlich: https://www.mysticfestival.pl/en/home/