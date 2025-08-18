Sandberg A/S – Survivor DAB Radio All-in-1 4500

Typ: Survivor DAB Radio All-in-1 4500
Gewicht: 273 g
Link: https://sandberg.world/de-de/product/survivor-dab-radio-allin1-4500#!tab=package
Preis: 76,99 €
Das Sandberg Survivor DAB Radio All-in-1 4500 ist ein kompaktes, robustes Multitalent, das speziell für Abenteuer, Outdoor-Einsätze und Notfallsituationen entwickelt wurde. Mit seiner Vielzahl an Funktionen bist du für jede Situation bestens ausgestattet. Das Gerät vereint Powerbank, Radio, Bluetooth-Lautsprecher und Taschenlampe in einem Gehäuse von nur 273 g Gewicht. Der integrierte Akku mit 4500 mAh liefert genug Energie, um dein Smartphone über den USB-A-Ausgang (5V/2A) zuverlässig aufzuladen. Aufgeladen werden kann das Gerät flexibel über USB-C, das eingebaute Solarmodul, die Handkurbel oder sogar klassische AAA-Batterien. Die kleine Solarfläche und die Handkurbel tun ihren Dienst. Es ergibt definitiv Sinn, die Akkus vor einem Gebrauch aufzuladen.
Als Radio bietet es sowohl DAB+ (170 – 240 MHz) als auch FM-Empfang (87.5 – 108.0 MHz) und ermöglicht bis zu 20 Stunden Wiedergabezeit im reinen Radiobetrieb. Über Bluetooth 5.0 kannst du außerdem Musik direkt von deinem Smartphone streamen, während der eingebaute 3W-Lautsprecher für klaren Sound sorgt. Für Licht im Dunkeln ist ebenfalls gesorgt: Das Survivor verfügt über eine 1,5W LED-Taschenlampe mit 90 Lumen Helligkeit sowie eine praktische Leselampe. Ob beim Camping, Wandern oder Stromausfall – dieses Gerät ist dein zuverlässiger Begleiter. Mit einer robusten Bauweise, einem Temperaturbereich von -10 °C bis 50 °C und mehreren Lademöglichkeiten ist das Sandberg Survivor DAB Radio All-in-1 4500 bestens für den Einsatz in jeder Lage gewappnet und hat natürlich wie alle anderen Produkte fünf Jahre Garantie vorzuweisen.