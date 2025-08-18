Quelle: Sandberg A/S
Sandberg A/S – Survivor DAB Radio All-in-1 4500

Ein solides Radio mit nützlichen Zusatzfunktionen

Typ: Survivor DAB Radio All-in-1 4500

  • Powerbank:
  • Capacity: 4500 mAh /16.65 Wh / 3.7V
  • USB-A output: 5V/2A
  • USB-C input: 5V/2A
  • Approximate charging time:
  • By AC charger 5V/1.5A (0-100%): 4 hours
  • By solar panel (0-25%): 20 hours
  • By hand crank (0-25%): 5 hours
  • Radio:
  • DAB+: 170 – 240 MHz
  • FM: 87.5 – 108.0 MHz
  • Play time: Up to 20 hours when only using radio
  • Solar Panel:
  • Type: Polycrystalline
  • Voltage: 5V, 95 mA (0.48W max)
  • Torch LED: 1,5W
  • Torch LED intensity: 90 Lumens
  • Hand crank power: 5V, 380 mA (1.9W max)
  • Speakers: 3W (peak max)
  • Bluetooth: 5.0
  • Working temperature: -10℃- 50℃

Gewicht: 273 g

Link: https://sandberg.world/de-de/product/survivor-dab-radio-allin1-4500#!tab=package

Preis: 76,99 €

Das Sandberg Survivor DAB Radio All-in-1 4500 ist ein kompaktes, robustes Multitalent, das speziell für Abenteuer, Outdoor-Einsätze und Notfallsituationen entwickelt wurde. Mit seiner Vielzahl an Funktionen bist du für jede Situation bestens ausgestattet. Das Gerät vereint Powerbank, Radio, Bluetooth-Lautsprecher und Taschenlampe in einem Gehäuse von nur 273 g Gewicht. Der integrierte Akku mit 4500 mAh liefert genug Energie, um dein Smartphone über den USB-A-Ausgang (5V/2A) zuverlässig aufzuladen. Aufgeladen werden kann das Gerät flexibel über USB-C, das eingebaute Solarmodul, die Handkurbel oder sogar klassische AAA-Batterien. Die kleine Solarfläche und die Handkurbel tun ihren Dienst. Es ergibt definitiv Sinn, die Akkus vor einem Gebrauch aufzuladen.

Als Radio bietet es sowohl DAB+ (170 – 240 MHz) als auch FM-Empfang (87.5 – 108.0 MHz) und ermöglicht bis zu 20 Stunden Wiedergabezeit im reinen Radiobetrieb. Über Bluetooth 5.0 kannst du außerdem Musik direkt von deinem Smartphone streamen, während der eingebaute 3W-Lautsprecher für klaren Sound sorgt. Für Licht im Dunkeln ist ebenfalls gesorgt: Das Survivor verfügt über eine 1,5W LED-Taschenlampe mit 90 Lumen Helligkeit sowie eine praktische Leselampe. Ob beim Camping, Wandern oder Stromausfall – dieses Gerät ist dein zuverlässiger Begleiter. Mit einer robusten Bauweise, einem Temperaturbereich von -10 °C bis 50 °C und mehreren Lademöglichkeiten ist das Sandberg Survivor DAB Radio All-in-1 4500 bestens für den Einsatz in jeder Lage gewappnet und hat natürlich wie alle anderen Produkte fünf Jahre Garantie vorzuweisen.

Fazit
Das Sandberg Survivor DAB Radio All-in-1 4500 hat viele nützliche Funktionen, eine leichte Bauweise und durch das Batteriefach auch noch einen Old-School-Charakter. Die Powerbank-Funktion ist abgespeckt, aber eine nette Nebenfunktion, die zumindest für ein bis zwei Ladungen ausreicht. Das Solarmodul sowie die Handkurbel sind ein Zusatz, der zumindest im Notfall helfen kann. Wunder kann man damit nicht erwarten. Eine große externe Solarmatte wäre da zum Beispiel ein weiterer Helfer, der in Kombination mit dem Sandberg Survivor DAB Radio All-in-1 4500 gut funktioniert. Falsch macht man hier trotzdem nichts. Sandberg ist im Outdoorbereich erfahren und gibt auch für das Radio fünf Jahre Garantie für eine Powerbank im Preis von unter 100 Euro. Im Fokus beim Kauf sollte das Radio stehen - dieses ist leicht zu bedienen und kinderleicht per Bluetooth mit dem Smartphone zu verbinden. Zum Angeln, Campen und auch für Festivals ein kostengünstiger Begleiter.
