Sandberg A/S – Survivor DAB Radio All-in-1 4500

Typ: Survivor DAB Radio All-in-1 4500

Powerbank:

Capacity: 4500 mAh /16.65 Wh / 3.7V

Capacity: 4500 mAh /16.65 Wh / 3.7V

USB-A output: 5V/2A

USB-C input: 5V/2A

Approximate charging time:

By AC charger 5V/1.5A (0-100%): 4 hours

By solar panel (0-25%): 20 hours

By hand crank (0-25%): 5 hours

DAB+: 170 – 240 MHz

DAB+: 170 – 240 MHz

FM: 87.5 – 108.0 MHz

Play time: Up to 20 hours when only using radio

Type: Polycrystalline

Type: Polycrystalline

Voltage: 5V, 95 mA (0.48W max)

Torch LED: 1,5W

Torch LED intensity: 90 Lumens

Hand crank power: 5V, 380 mA (1.9W max)

Speakers: 3W (peak max)

Bluetooth: 5.0

Gewicht: 273 g

Link: https://sandberg.world/de-de/product/survivor-dab-radio-allin1-4500#!tab=package

Preis: 76,99 €

Das Sandberg Survivor DAB Radio All-in-1 4500 ist ein kompaktes, robustes Multitalent, das speziell für Abenteuer, Outdoor-Einsätze und Notfallsituationen entwickelt wurde. Mit seiner Vielzahl an Funktionen bist du für jede Situation bestens ausgestattet. Das Gerät vereint Powerbank, Radio, Bluetooth-Lautsprecher und Taschenlampe in einem Gehäuse von nur 273 g Gewicht. Der integrierte Akku mit 4500 mAh liefert genug Energie, um dein Smartphone über den USB-A-Ausgang (5V/2A) zuverlässig aufzuladen. Aufgeladen werden kann das Gerät flexibel über USB-C, das eingebaute Solarmodul, die Handkurbel oder sogar klassische AAA-Batterien. Die kleine Solarfläche und die Handkurbel tun ihren Dienst. Es ergibt definitiv Sinn, die Akkus vor einem Gebrauch aufzuladen.

Als Radio bietet es sowohl DAB+ (170 – 240 MHz) als auch FM-Empfang (87.5 – 108.0 MHz) und ermöglicht bis zu 20 Stunden Wiedergabezeit im reinen Radiobetrieb. Über Bluetooth 5.0 kannst du außerdem Musik direkt von deinem Smartphone streamen, während der eingebaute 3W-Lautsprecher für klaren Sound sorgt. Für Licht im Dunkeln ist ebenfalls gesorgt: Das Survivor verfügt über eine 1,5W LED-Taschenlampe mit 90 Lumen Helligkeit sowie eine praktische Leselampe. Ob beim Camping, Wandern oder Stromausfall – dieses Gerät ist dein zuverlässiger Begleiter. Mit einer robusten Bauweise, einem Temperaturbereich von -10 °C bis 50 °C und mehreren Lademöglichkeiten ist das Sandberg Survivor DAB Radio All-in-1 4500 bestens für den Einsatz in jeder Lage gewappnet und hat natürlich wie alle anderen Produkte fünf Jahre Garantie vorzuweisen.