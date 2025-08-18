From Fall To Spring: haben ihre neue Single „Blood“ veröffentlicht und Vorbestellungen für ihr kommendes Album „Entry Wounds“ gestartet

From Fall To Spring sind nicht nur ein weiterer Name in der modernen Metalszene – sie gehören zu den innovativsten und emotionalsten Kräften des Genres. Angeführt von den Zwillingsbrüdern Philip und Lukas Wilhelm (Gesang) kreiert die deutsche Band einen Sound, der ebenso unverwechselbar wie kompromisslos ist – eine Fusion aus post-rockigen Atmosphären, hip-hop-inspirierten Grooves, mitreißenden Hooks und der Wucht des Metalcore.

Nach dem erfolgreichen Debüt Rise, das die Erwartungen übertraf, betritt die Band mit ihrem zweiten Album Entry Wounds, das am 26. September erscheint, ein dunkleres, introspektiveres Terrain – die Vorbestellungen sind bereits gestartet!

Die neueste Single, Blood, fungiert als Wendepunkt – und als offizieller Start der Entry Wounds-Ära. Sie erinnert daran, dass es hier um mehr als nur Musik geht; es ist eine codierte Übertragung aus dem Inneren des Systems, ein Ort, an dem Trauma auf das Digitale trifft und das Persönliche in das Synthetische übergeht. Seht euch das Video zu Blood hier an:

Während Rise nach außen blickte, richtet Entry Wounds den Blick nach innen. Die Band erklärt: „Our debut record was all about our interactions with the world and different kinds of people. Entry Wounds, on the other hand, is an inward journey. It deals with personal struggles and self-development.“

Die Trackliste zu Entry Wounds findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Jeder Song auf Entry Wounds ist ein Fragment – eine Narbe, die durch Erinnerungen geformt wurde, ein Moment der Klarheit inmitten des Statischen. Zusammen weben sie eine langsam brennende Erzählung über das Loslassen, die Rückeroberung von Kontrolle und den Mut, zu heilen. Bevor das Album überhaupt angekündigt wurde, veröffentlichte die Band fünf Singles in Albumreihenfolge – Cast Away, ControlL, Come Alive, Take The Pain Away und I Won’t Back Down – die jede eine bestimmte emotionale Phase der Geschichte einfangen. Diese Tracks beweisen die Resonanz der Botschaft von From Fall To Spring, lange bevor das vollständige Bild enthüllt wird.

From Fall To Spring sind geschliffener, mutiger und selbstbewusster als je zuvor. Entry Wounds fängt eine Band in voller Evolution ein – unerschrocken, verletzlich zu sein und unerschrocken, härter zuzuschlagen als zuvor.

Erlebt die Band live:

Entry Wounds Tour 2025

Special Guest: Cyan Kicks

Support: Letters Sent Home

22.10.2025 DE-Bochum, Zeche Bochum

23.10.2025 DE-Hanover, Musikzentrum – Sold Out

24.10.2025 DE-Hamburg, Gruenspan – Sold Out

25.10.2025 NL-Eindhoven, De Effenaar

27.10.2025 UK-London, Downstairs At The Dome

28.10.2025 UK-Manchester, Night & Day Cafe

30.10.2025 BE-Antwerp, Kavka Oudaan

31.10.2025 FR-Paris, La Maroquinerie

01.11.2025 DE-Cologne, Carlswerk Victoria – Sold Out

02.11.2025 DE-Leipzig, Werk 2

03.11.2025 DE-Frankfurt, Das Bett – Sold Out

05.11.2025 CH-Zurich, EXIL

06.11.2025 DE-Stuttgart, Im Wizemann – Sold Out

07.11.2025 CZ-Prague, Palac Akropolis

08.11.2025 AT-Vienna, Chelsea +

09.11.2025 DE-Munich, Backstage – Sold Out

11.11.2025 PL-Warsaw, Hydrozagadka

13.11.2025 DE-Nuremberg, Löwensaal

27.12.2025 DE-Saarbrücken, Garage *

+: No Support

*: Special Guest: Our Mirage, Support: Flash Forward

