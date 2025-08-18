Summer Breeze 2025: Ein Ausnahmejahr voller Energie, Leidenschaft und Gemeinschaft

Das Summer Breeze Open Air 2025 ist Geschichte – die Veranstalter blicken auf ein unvergessliches Festival zurück. Bei strahlendem Sonnenschein, tanzendem Staub und einem kurzen, erfrischenden Regenschauer am Freitag verzeichneten die Veranstalter rund 200.000 Besuche von Metal Fans aus aller Welt auf dem Festivalgelände in Dinkelsbühl.

„Eure Energie, eure Freude und euer Durchhaltevermögen haben das Festivalgelände zum Beben gebracht. Genau diese Stimmung macht euch zu den besten Fans, die man sich wünschen kann“, erklärt Gründer und Geschäftsführer Achim Ostertag.

Trotz herausfordernder Vorbereitungswochen, die von Regen geprägt waren, konnte die Summer Breeze-Crew das Festivalgelände rechtzeitig und mit großem Engagement fertigstellen. Neben einem hochkarätigen Line-Up warteten in diesem Jahr zahlreiche Neuerungen auf die Besucherinnen und Besucher: Darunter ein neu eröffneter Pop-Up-Store in der Dinkelsbühler Altstadt, der über die gesamte Festivalzeit zahlreichen interessierten Menschen die Möglichkeit bot zu shoppen und in die Summer Breeze Welt einzutauchen.

Die reibungslose Anreise, die sauberen Campingflächen und das überwältigende Engagement der Fans unterstrichen erneut die besondere Kultur und Gemeinschaft des Festivals. „Das wahre Herzstück des Summer Breeze seid ihr! Eure Herzlichkeit, Hilfsbereitschaft und Begeisterung machen unser Festival zu einer Heimat für zehntausende Menschen“, erläutert Geschäftsführer Jonas Medinger. Mit dem erfolgreichen Müllvermeidungskonzept „Less Trash More Thrash“ hat das Festival in den vergangenen Jahren Maßstäbe gesetzt und beeindruckende Ergebnisse erzielt.

Ein besonderer Dank gilt zudem allen Musikerinnen und Musikern, Technikerinnen und Technikern, Crews, Security-Teams, Händlerinnen und Händlern, Pressepartnern, Sponsoren und Präsentatoren. Ohne sie wäre die Durchführung des Summer Breeze nicht möglich. Die eingesetzten Rettungs- und Sicherheitskräfte zeigten sich mit dem Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden. Es kam neben hitzebedingten Einsätzen zu keinerlei nennenswerten Vorfällen.

Mit einem wehmütigen, aber stolzen Blick endet das Festivaljahr 2025. Ein vielversprechender Ausblick auf 2026 steht bereits fest. Mit der Ankündigung von 50 Bands für das kommende Jahr, ist man für den Ticketvorverkaufsstart am kommenden Montag gewappnet. Fans stehen in den Startlöchern um eines der limitierten „Early Bird Tickets“ für nur 199,99 € zu ergattern.

Save The Date & VVK Start: Summer Breeze Open Air 2026

12. – 15. August 2026

Dinkelsbühl, Bayern

Vorverkaufsstart: 18.08.2025, 18:00 Uhr unter www.summer-breeze.shop

EARLY BIRD Phase bis spätestens 08.09.2025, 18:00 Uhr

Preis: 199,99 € (249,99 €) inklusive Camping

„Wir hoffen, alle sind gesund und voller Erinnerungen nach Hause gekommen. Euer Feedback ist uns wichtig und fließt direkt in die Planung für 2026 ein. Schön, dass es euch gibt – ihr seid der Hammer!“, so die Veranstalter abschließend.

Über das Summer Breeze Open Air

Das Summer Breeze Open Air ist das größte, unabhängige Metal-Festival Europas und findet seit 1997 statt. Seit 2006 ist das Festivalgelände in Dinkelsbühl (Bayern) beheimatet und feiert 2026 zwanzigjähriges Jubiläum an diesem Standort. Mit einem abwechslungsreichen Line-Up aus internationalen Headlinern und spannenden Newcomern hat sich das Summer Breeze fest in der internationalen Festivallandschaft etabliert. Neben der Musik stehen Gemeinschaft, Nachhaltigkeit und ein besonderes Lebensgefühl innerhalb der Metal Community im Zentrum der Veranstaltung.