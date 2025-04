Summer Breeze 2025: Line-Up komplett: 33 Bands und buntes Programm beim Campsite Circus

Die Vorfreude steigt: Insgesamt 33 Bands werden beim diesjährigen Festival für musikalische Highlights im Campinggelände sorgen und komplettieren somit das fulminante Line-Up mit über 130 Acts beim Summer Breeze.

Neu im Line-Up:

Space Chaser, The Narrator, Obscurity, Revnoir, Rodeo 5000, Accvsed, Hyro The Hero, Randale, Gutslit, The Prophecy23, Burden Of Grief, Paleskin, Chemicide, Balance Breach, Ancst, Antrisch, Vianova, Frayle, My Diligence, Seasons In Black, VRTX, Silenzer, Swarm6ix, Throatcut., Mawiza, Tragedy – All metal tribute to The Bee Gees And Beyond, Tabernis, Dagger Threat, Impvlse, Dogbite, Peace Of Mind und Defiance HC

Campsite Circus 2025: Nebenprogramm steht – Workshops, Kunst & Workout inklusive

Doch damit nicht genug – der Campsite Circus kehrt mit seinem vielfältigen Nebenprogramm zurück und verspricht beste Unterhaltung auch abseits regulärer Shows.

Neben 33 Live-Acts auf der Campsite Circus-Bühne bietet das diesjährige Festival ein umfangreiches Rahmenprogramm – kostenlos und für alle Besucher:innen offen.

Von Donnerstag bis Samstag startet der Tag mit Metal Yoga (10:00–11:00 Uhr), gefolgt von schweißtreibendem Metalza – Metal Workout (11:15–12:00 Uhr). Ein Highlight: Am Mittwoch gibt Hiraes-Frontfrau und Vocalcoach Britta Görtz einen exklusiven Workshop zu Harsh Vocals (14:00–15:00 Uhr).

Kunstliebhaber:innen dürfen sich auf die Rückkehr der Ausstellung freuen. Die renommierten Künstler Thomas Ewerhard und Björn Gooßes zeigen ihre Werke erneut im Zelt auf dem Festivalgelände.

Nachts wird es tanzbar: Die beliebte Campsite Disko lädt Dienstag sowie Donnerstag bis Samstag von 23:30–01:30 Uhr zum Abfeiern ein.

Tipp: Mit der Festival-App bleibt ihr via Push-Nachricht immer up to date – spontane Aktionen inklusive!

Bühne frei für ein unvergessliches Wochenende!

Euer Summer Breeze Team

Infos & Mehr: www.summer-breeze.de