Paul Di’Anno – Soldier Of Fortune erscheint als Single und Lyric-Video. Der Song ist Teil der neuen Compilation In Memory Of, welche am 16.05. bei Metalville Records veröffentlicht wird.

Mit der Coverversion des Deep Purple Klassikers lieferte Paul Di’Anno wohl eine der stärksten Gesangsleistungen seiner langen und abwechslungsreichen Karriere. Der Song stammt ursprünglich vom 2015er-Studioalbum The League Of Shadows, welches Paul mit seiner damaligen Band Architects Of Chaoz einspielte und das bei Fans und Kritikern weltweites Lob erntete.

Zu Ehren des unvergessenen Künstlers gibt es zudem ein neues Lyric-Video

Weitere Infos zu In Memory Of könnt ihr hier nachlesen: