Am 17.05.2025 dieses Jahres hätte Paul Di’Anno, der legendäre Sänger der ersten beiden Iron Maiden-Alben, seinen 67. Geburtstag gefeiert. Leider wurde im Oktober letzten Jahres bekannt, dass er völlig unerwartet in seinem Zuhause in Salisbury verstorben ist. Ein Schock für die Heavy-Metal-Szene und seine ehemaligen Mitstreiter. Zu Ehren des charismatischen Frontmanns erschien im Mai das Album In Memory Of. Diese Veröffentlichung vereint eine Auswahl der besten Songs, die Paul während seiner Zeit bei Metalville Records eingespielt hat. Als besonderes Highlight enthält das Album zwei bislang unveröffentlichte Bonustitel in physischer Form: Je Suis Charlie, ein Song aus seiner Zeit bei Architects Of Chaoz, der bislang nur digital erhältlich war, sowie eine Liveversion des Klassikers Killers, aufgenommen beim Wacken Open Air 2015.

Zusätzlich dürfen sich Fans auf ein exklusives Booklet freuen, das bislang unveröffentlichte Fotos und persönliche Liner Notes vom renommierten Iron Maiden-Biografen Matthias Mader enthält. Iron Maiden selber feiern aktuell 50. Geburtstag, und auch seine alten Kollegen fanden bewegende Worte zur Zeit mit Paul Di’Anno. Paul Di’Anno war nicht nur für seine markante Stimme bekannt, sondern auch für seine soziale Ader. Trotz eigener gesundheitlicher Herausforderungen zeigte er immer Mitgefühl für andere. In diesem Sinne geht ein Teil der Erlöse von jeder verkauften CD und LP von In Memory Of an den gemeinnützigen Verein Metality e.V., der sich für soziale Projekte engagiert. In Memory Of ist eine liebevolle Zusammenstellung von seinem Label Metalville Records, die den Sänger huldigt und zudem wichtige Songs aus seiner Epoche noch mal feiert. Paul hätte gewollt, ihn laut und warmherzig im Kopf zu behalten. Musikalische Höhepunkte sind unter anderem Running Free und Killers, zwei Tracks, die noch in vielen Jahren für Furore sorgen werden. Feuchte Augen und Gänsehaut sind bei Paul Di’Anno – In Memory Of garantiert.

