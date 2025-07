Cryptopsy: feiern ihr 30-jähriges Bestehen mit einer Neuauflage von „Blasphemy Made Flesh“ und einem neuen Medley

Nicht jede Underground-Ikone überlebt lange genug, um drei Jahrzehnte im Death Metal zu regieren. Doch Cryptopsy beweisen einmal mehr, warum sie die widerlichste Band von allen sind. Ein Jahr nach dem Gewinn ihres ersten JUNO Award zieren die brutalen Kanadier das Cover von Decibel, wurden mit dem Titel Artist of the Month von Metal Injection ausgezeichnet und haben mit ihrem von der Kritik gefeierten neuen Album An Insatiable Violence die Billboard-Charts geknackt.

Zum 30-jährigen Band-Bestehen haben Cryptopsy jetzt ihr erstes Werk Blasphemy Made Flesh neu aufgelegt, das unmittelbar zum Klassiker gewordene Debütalbum, mit dem sie in die Welt des Extreme Metal eingetreten sind. Aus diesem besonderen Anlass haben sie letzten Freitag ihren weiteren blutigen Meilenstein veröffentlich.

Hört euch Blasphemy Made Fresh (Medley) auf dem Season Of Mist YouTube-Kanal an:

„For a while now, we have performed a medley of Blasphemy Made Flesh on tour“, sagt Cryptopsy-Sänger Matt McGachy. „But for the album’s 30th anniversary, we wanted to do something really special.“

Blasphemy Made Fresh ist ein neues 8-minütiges Medley, das die vielen chirurgischen Hooks und pathologischen Rhythmen des Albums mit einer beeindruckenden Reihe der besten Death Metal-Sänger von heute schärft: Ben Deurr (Shadow Of Intent), Bridget Lynch (Stabbing), Alexander Sason (Undeath), Johnny Ciardullo (Carcosa) und Mallika Sundaramurthy (Emasculator). Diese höllische Parade von Death Growls ebnet den Weg für ein großartiges Gitarrensolo von niemand Geringerem als dem zweifachen Grammy-Gewinner und Mega-Fan von Cryptopsy, Billy Strings.

„We are super stoked at how excited each guest was to be part of this unique homage to Cryptopsy’s first classic“, satg McGachy. „We are beyond proud of this medley and are so happy that we can now share it with our new and old fans“.

Blasphemy Made Flesh ist am 18. Juli neu über Season Of Mist erschienen. Die Trackliste findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Verfügbare Formate:

– Digital Download

– 2xCD Jewel Case*

– 12″ Vinyl (Black)

– 12″ Vinyl (Red with Black Splatters)

*inklusive Blasphemy Made Fresh + 1995 Live-Set

Cryptopsy haben seit der Veröffentlichung von The Book =f Suffering immer wieder Teile ihres ersten Albums in ihre Setlist integriert. Gitarrist Christian Donaldson, erklärt: „When we cut together this medley, we went straight for the parts that make our blood boil and heads bang.“ Er fügt hinzu: „If it does that for other people, too, then mission accomplished.“

Die Idee für Blasphemy Made Fresh entstand vor einigen Jahren, als McGachy sich die The Jasta Show anhörte. Er erinnert sich: „Jamey had suggested to Terrence Hobbs that Suffocation should invite a bunch of guests to re-record vocals for one of their classic albums.“ Diese Anregung motivierte ihn, einige talentierte junge Extreme Metal-Vokalisten für das Medley zu gewinnen.

Der erste Gast, der sich an Blasphemy Made Fresh versucht hat, ist Alexander Jones. Er betont: „Defenestration is a Top 5 all-time metal opening track – argue with a wall.“ Der Sänger von Undeath beschreibt Cryptopsy als eine seiner Lieblings-Death-Metal-Bands und sagt: „When Matt asked me if I’d like to contribute to this medley alongside so many other contemporary vocalists I admire, I was floored.“ Er empfindet es als große Ehre, zu einem so bedeutenden Album beizutragen.

Um die brutalen Grooves von Born Headless zu füllen, wandten sich Cryptopsy an ihre kanadischen Kollegen von Carcosa. Sänger Johnny Ciardullo erklärt: „Cryptopsy is sewn into the fabric of my Canadian death metal soul and has been since I was young.“ Er beschreibt es als Ehre, an einem Cryptopsy-Song mitgewirkt zu haben.

Bridget Lynch bringt die Riffs von Swine Of The Cross mit dämonischen Growls zum Leben. Sie sagt: „I’ve been into brutal death metal since I was a young teenager and Blasphemy Made Flesh was my introduction to Cryptopsy early on.“ Sie versucht, dem ikonischen Stil von Lord Worm gerecht zu werden und fühlt sich geehrt, Teil dieses Projekts zu sein.

Mallika Sundaramurthy zeigt während des brutalen Mittelstücks von Open Face Surgery ihr gesangliches Können. Sie erklärt: „Blasphemy Made Flesh was such an important album for me as a youth getting into brutal death metal.“ Sie fühlt sich geehrt, an einem Medley teilzunehmen, das das Erbe des Albums feiert.

Die Zusammenstellung einer Gruppe von Extreme-Metal-Vokalisten ist bereits eine bemerkenswerte Leistung, aber die legendäre Solo-Performance auf Blasphemy Made Fleshjustice erforderte eine wahre Fügung des Schicksals. Letztes Jahr bereiteten sich Cryptopsy auf ein Konzert vor, als einer ihrer bekanntesten Fans, Billy Strings, in der Nähe auftrat. Er sagt: „Cryptopsy is my all-time favorite death metal band.“ Er bedauert, dass er nicht live dabei sein konnte, und schickte der Band einen Kuchen mit der Aufschrift „Open Cake Surgery.“

Nachdem er ein Video von der Band erhalten hatte, die seinen Kuchen genoss, war er begeistert: „It blew my mind!“ Als Cryptopsy einen Gast-Gitarristen für Open Face Surgery benötigten, war die Antwort klar. Billy Strings sagt: „Of course, the answer was a resounding Hell Yes!“ Er beschreibt Blasphemy Made Flesh als eines der besten Alben aller Zeiten und ist stolz darauf, an Blasphemy Made Fresh mitgewirkt zu haben.

Billy Strings ist auf Blasphemy Made Fresh mit der Genehmigung von Reprise Records zu hören.

