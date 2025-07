The Butcher Sisters feat. Doro: veröffentlichen „Wacken“ – Die Hymne zum Festival

Die „trueste Metal Band der Welt“ (The Butcher Sisters) und die „Queen of Metal“ (Doro Pesch) haben die offizielle Wacken Hymne über Arising Empire veröffentlicht. Eine zeitlose Huldigung an das legendärste Metal-Festival der Welt!!! Egal ob auf dem Zeltplatz, im Garten beim Grillen, oder Live auf dem Holy Ground, hier sind nur Superlative am Werk und das hört man auch!

„Wenn das nicht Platin geht, wissen wir auch nicht“, witzeln die Jungs von TBS und Doro beim Sektfrühstück in St. Tropez.

TBS, die Kultband aus Mannheim veröffentlichten Anfang des Jahres ihr Debüt-Album Das Weiße Album, welches unmittelbar nach VÖ auf Platz 11 der deutschen Albumcharts einstieg!

Mit Gästen wie Alligatoah, Mehnersmoos, Equilibrium und der King Nugget Gang, bietet es ein wahres Feuerwerk der Abwechslung. Der Veröffentlichung folgte eine ausverkaufte Tour und einen Platz bei jedem relevanten Festival in diesem Sommer. Wer die Chance verpasst hat die Band im Rahmen ihrer komplett ausverkauften Tournee live zu erleben, hat nun die Möglichkeit Tickets für die Rock, Rap & Zaubershow Tour 2026 zu sichern oder eines der zahlreichen Festivals zu besuchen, die im Sommer anstehen!

Festivals:

30.07.-02.08.25 – Wacken, W:O:A

07.-09.08.25 – Püttlingen, Rocco del Schlacko

06.-10.08.25 – Eschwege, Open Flair

14.-16.08.25 – Sulingen, Reload Festival

TBS live 2025:

17.10.2025 Mannheim – Maimarktclub (Heimspiel 3)

The Butcher Sisters – Rock, Rap & Zaubershow Tour 2026:

22.01.2026, Pratteln (CH), Z7 Konzertfabrik

23.01.2026 – Ludwigsburg, MHP-Arena

24.01.2026 – München, TonHalle

30.01.2026 – Berlin, Columbiahalle

31.01.2026 – Hannover, Swiss Life Hall

05.02.2026 – Fürth, Stadthalle Fürth

06.02.2026 – Leipzig, Haus Auensee

07.02.2026 – Hamburg, Inselpark Arena

27.02.2026 – Köln, Palladium

28.02.2026 – Offenbach, Stadthalle Offenbach