Paul Di’Anno: die Heavy-Metal-Legende ist im Alter von 66 Jahren verstorben

Der ehemalige Iron-Maiden-Sänger Paul Di’Anno ist im Alter von 66 Jahren in seinem Haus in Salisbury verstorben. Die traurige Nachricht wurde von seinem letzten Label Conquest Music im Namen seiner Familie bestätigt. Di’Anno, der am 17.05.1958 in Chingford, East London, geboren wurde, erlangte Berühmtheit als Frontmann der legendären Heavy-Metal-Band Iron Maiden. Zwischen 1978 und 1981 sang er auf den ersten beiden Alben der Band, Iron Maiden und Killers, die maßgeblich zum Durchbruch der Band beitrugen.