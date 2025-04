W.A.S.P.: veröffentlichen das Lyric-Video zu „Paint It Black“

W.A.S.P. haben die Veröffentlichung des Lyric-Videos zu Paint It Black angekündigt, das aus der digitalen Veröffentlichung von Bonus Tracks & B-Sides aus dem W.A.S.P. The 7 Savage Boxset stammt.

Das Lyric-Video zu Paint It Black kann hier angesehen werden:

Bonus Tracks & B-Sides kann hier gestreamt werden: https://orcd.co/wasp_bonus_listen

Mehr Infos zu Bonus Tracks & B-Sides findet ihr hier.

Die Magazine BraveWords, Sleaze Roxx, Metal Insider und The Metal Voice haben die W.A.S.P. Tour ONE Alive als eine der besten Touren im Jahr 2024 ausgezeichnet. W.A.S.P. bringen die ONE Alive Tour 2025 nach Südamerika, Europa und in das Vereinigte Königreich. Termine und Tickets sind auf WASPnation.com/tour erhältlich.

Die bevorstehenden Tour-Termine könnt ihr hier einsehen.

W.A.S.P. online:

https://www.facebook.com/W.A.S.P.Nation

https://instagram.com/waspnationofficial