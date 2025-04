Changeling: explosiver Titeltrack vom kommenden Debütalbum veröffentlicht

Tom Geldschläger, der visionäre Fretless-Gitarrist, bekannt aus der Akróasis-Ära von Obscura und für seine Live-Auftritte mit Defeated Sanity, Belphegor und vielen anderen, leitet nun sein eigenes Projekt: Changeling.

Gemeinsam mit den Kernmitgliedern Morean (Alkaloid, Dark Fortress), Arran McSporran (Virvum, Vipassi) und Mike Heller (ehemals Fear Factory, Malignancy) steht Changeling an der Spitze einer neuen Ära des progressiven Death Metal. Nach der Veröffentlichung der ersten beiden Singles des Debütalbums, Abyss und Falling In Circles, bringt Season of Mist jetzt einen fast 7-minütigen Titeltrack heraus.

Seht euch den Visualizer für den Titeltrack Changeling hier an:

Changeling erscheint am 25. April über Season Of Mist.

Das neu veröffentlichte Stück markiert den Wendepunkt in der psychedelischen Konzeptnarration des Albums und erzählt von der Reise des Protagonisten in die äußeren Bereiche der psychedelischen Erfahrung. Inspiriert von Lovecraft-inspiriertem Horror, existenzieller Philosophie und den bizarren Halluzinationen eines zerrissenen Bewusstseins spiegelt die progressive Struktur des Songs die chaotische Schönheit seiner lyrischen Themen wider und zieht den Hörer in eine beunruhigende, aber fesselnde neue Dimension, unterstützt durch den Einsatz von mikrotonalen Synthesizern, ritualistischen Vocals, orientalischer Percussion und einem vollen Chor.

Morean singt, während die komplexe, aber eingängige Fusion aus progressivem Death Metal, avantgardistischem Jazz und Weltmusik einen surrealen und immersiven Hörerlebnis schafft. Die dissonanten Harmonien verzerren die Realität und erzeugen eine unheimliche und beunruhigende Atmosphäre.

Geldschläger erklärt: „This song came from a few musical themes that I had written on the oud. From those few humble notes, it turned into quite the monster – a monster where I think everybody in the core-band shines equally. At that point in the album’s story, we’re beginning to take the frame-work of tech/prog death metal into uncharted territory, so it seemed appropriate to give this song a unique, winding structure where a shorter pumping mid-tempo banger is book-ended by intensely psychedelic blast-beat driven parts that are building towards a quasi-black metal frenzy at the end. It also has some of my favorite Morean-lyrics of all time. Not only does he paint a vivid picture of a strange, unfamiliar dimension through his signature wordplay – he also quite literally takes us there in the song’s mid-section breakdown, were we envisioned a strange jungle-ritual evoking some dark cosmic entity, somewhere between Lovecraft and Peter Jackson’s King Kong. And, as usual, the man took it to another level by adding a multitude of eery, slithering voices, which are making the song feel almost like it’s breathing. Oh, and this piece also has some of my favorite Riffs that I’ve ever written, as well as some quite extreme guitar shenanigans that I called „layers of cosmic horror“ during production. Get out your best headphones for this one!“

