Spiritwood: enthüllen ihr neues Album „The Apparition Of Horns“

Die finnische Band Spiritwood erhebt sich aus der tiefen Dunkelheit der ewigen Nacht mit ihrem neuen Album The Apparition Of Horns, einem Ritual der Isolation und des Verfalls. Die Gruppe erweitert ihren Kult des atmosphärischen und okkulten Black Metal und verwebt die Kälte der Natur mit Echos erstickender Angst. Es ist ein tiefer Abstieg in den experimentellen und avantgardistischen Abgrund, in dem jede Note ein Klagelied und jede Stille ein Omen ist.

Seht euch hier das Video zu The Circle an:

The Apparition Of Horns – Tracklist:

1. Woodland Meditation

2. The Apparition Of Horns

3. Harbinger Of Scourges

4. The Circle

5. Ascending Through The Contours Of Emptiness

6. Diagrams Of The Dying Multiverse

FFO: Burzum, Blut Aus Nord, Shining, Dolorian, Leviathan, Gehenna, Darkspace

Das Album wird am 1. Mai dieses Jahres veröffentlicht und ist sowohl in digitaler als auch in physischer Form über Loudriver Records erhältlich.