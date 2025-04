Aortes: kündigen neues Album „Carrion“ und brandneue Single an

Die litauische Post-Metal-Band Aortes wird am 20. April ihr mit Spannung erwartetes neues Album Carrion veröffentlichen. Diese Veröffentlichung stellt eine bedeutende Weiterentwicklung im Sound der Band dar, indem sie eindringliche Ambient-Passagen mit drückenden Doom-Riffs und intensiver, schwarzmetallischer Hardcore-Wahnsinn verbindet.

Mit sieben Tracks bietet Carrion eine dynamische Klangreise, die von atmosphärischen Instrumentals über langsame, monumentale Schwere bis hin zu brennender Aggression reicht. Das Album zeigt die charakteristische Fähigkeit von Aortes, rohe Emotionen mit komplexen Kompositionen zu vereinen und bietet ein immersives Erlebnis für Fans von experimentellem und extremem Post-Metal.

Im Zuge der Ankündigung präsentiert Aortes ihre neueste Single, When We Cease, ein kraftvoller und eindringlicher Track, der das Wesen des Albums einfängt – nachdenklich, intensiv und unerbittlich. Die Single dient als Vorbote dessen, was die Hörer von Carrion erwarten können: einen Abstieg in den Abgrund des Klangs, wo Schönheit und Brutalität aufeinandertreffen.

Seht euch das Video zu When We Cease hier an:

Carrion – Trackliste:

1. Dying World

2. Carrion (Feat. Plié)

3. To The Worms

4. Black Modl

5. When We Cease

7. Lifeless

8. I’ve Loved You All

Das Album wird in einer auf 200 Exemplare limitierten 180g gelben Vinyl-Edition veröffentlicht.