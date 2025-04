Nihili Locus: enthüllen Cover vom kommenden Album „Semper“ und präsentieren Box-Edition

Mit großer Freude präsentieren wir das Cover des Albums Semper von Nihili Locus, das am 20. Juni veröffentlicht wird. Das Cover wurde von dem renommierten norwegischen Fotografen Kjetil Karlsen (www.kjetilkarlsen.com) erstellt und spiegelt die Essenz ihrer Musik wider, die aus sanften Lichtern, dunklen Atmosphären und extremen Klängen besteht. Hier ist auch die Trackliste von Semper, das auf Vinyl, Digipak-CD und Tape erscheinen wird.

Semper – Trackliste:

1. Lugubri Lai

2. Polvericellule

3. Pensieri Nebulosi

4. (Grida) La Notte Eterna

5. Incolore Aberrazione

6. Il Tuo Sangue Per I Miei Maiali

Mit Semper wird auch Nihil Morte Certium veröffentlicht, das erstmals als Doppelvinyl die gesamte Diskografie der Band umfasst, einschließlich Mors, das nie in physischer Form veröffentlicht wurde, und Premature Exequie, das Demo von 1991 der ersten Inkarnation von Nihili Locus, als sie noch Omididio hießen. Beide Werke wurden von Giuseppe „Buzz„ Nicolò im Lost Soul Studio spektakulär remastert und enthalten Cover, die ebenfalls von Kjetil Karlsen gestaltet wurden.

Last but not least wird am selben Tag eine feierliche Box mit dem Titel Ineffabilis Memoriae Regurgitatio, die auf nur 75 Exemplare limitiert ist, veröffentlicht. Diese Box enthält all das bereits erwähnte neue und alte Material sowie exklusive Merchandise-Artikel. Das Cover der Box wurde von der talentierten italienischen Fotografin Rossella Nikita Berton (www.facebook.com/Rossella.Nikita) gestaltet.

Nihili Locus, ein Name, ein Kult, die Geschichte der italienischen Extreme Music.

Die Band Nihili Locus stammt aus der Region Turin und wurde aus der Gruppe Omicidio gegründet, die 1989 ins Leben gerufen wurde. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten Massimo Currò (Bass), Mauro Veronese (Gitarre), Bruno Blasi (Vocals) und Roberto Ripollino (Schlagzeug). Nach den Aufnahmen des Demos Premature Exequie im Jahr 1991 änderte die Band ihren Namen in Nihili Locus. 1992 trat Valeria De Benedictis (Gitarre) der Gruppe bei, die kurz darauf die 7″ EP Sub Hyerosolima… veröffentlichte, die von Obscure Plasma Records vertrieben wurde.

1994 folgte das Konzept-Tape …Advesperascit…, das der Band ihren ersten offiziellen Vertrag mit Boundless Recs einbrachte, um die MCD …Ad Nihilum Recidunt Omnia im Jahr 1996 aufzunehmen, die mit dem Keyboarder Simone Fanciotto produziert wurde. In den folgenden Jahren war die Aktivität der Gruppe sehr instabil, bis sie 2009 in einer essenziellen Besetzung mit den ursprünglichen Mitgliedern Massimo Currò (Bass), Mauro Veronese (Gitarre) und Roberto Ripollino (Schlagzeug) wieder zusammenfanden. Mit dieser Besetzung wurde Mors aufgenommen, das nur als kostenloser Download online verfügbar war. In den darauffolgenden Jahren veröffentlichte Terror From Hell eine Sammlung aller Aufnahmen bis 1996 auf CD.

Die letzten Jahre haben der Band dazu gedient, sich auf die Konzeption, Kreation und Aufnahme des neuen Albums Semper zu konzentrieren, das der Band endlich ermöglichen wird, die Früchte einer Karriere zu ernten, die stets von einem melancholischen Pathos geprägt war, das sich in einem dunklen, klanglichen Extremismus widerspiegelt. Semper, zusammen mit der Wiederveröffentlichung und einer feierlichen Box, ist für den 20. Juni 2025 geplant, alles auf My Kingdom Music.

Veröffentlichungen (20. Juni 2025):

Semper [Digipak CD, LP, Tape]

[Digipak CD, LP, Tape] Nihil Morte Certium [Gatefold 2 LP]

[Gatefold 2 LP] Ineffabilis Memoriae Regurgitatio [Box mit Semper in Digipak CD, LP, Tape; Nihil Morte Certium in Gatefold 2 LP; Omicidio Premature Exequie LP + exklusives Merch].

Nihili Locus Besetzung:

Bruno – Gesang

Valla – Gitarren

Ale – Gitarren

Max – Bass

Robi – Schlagzeug, Growls

Nihili Locus online:

